Nico Hülkenberg & Kevin Magnussen: Vertrag verlängert

Das Haas-Team wird auch im nächsten Jahr mit Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen in der Formel-1-WM antreten. Die Verträge der beiden aktuellen Stammfahrer wurden verlängert.

Haas-Teamchef Günther Steiner hatte schon vor Wochen angedeutet: Das Team ist mit der Leistung von Nico Hülkenberg zufrieden. Auch der Formel-1-Rückkehrer erklärte mehrfach, dass er mit Freude in der Königsklasse mitkämpft und noch nicht ans Aufhören denkt. Deshalb ist die Vertragsverlängerung des Deutschen keine grosse Überraschung.

Auch Kevin Magnussen wird weiterhin in den Farben von Haas antreten. Der Däne wird damit eine siebte Saison mit dem US-Rennstall bestreiten. Steiner erklärt: «Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir in dieser Saison in der Formel 1 eine äusserst solide Fahrerpaarung hatten, und letztlich gab es keinen Grund, diese zu ändern.»

«Kevin ist uns natürlich bestens bekannt, und ich freue mich, dass er seine siebte Saison in den Haas-Farben bestreiten wird. Da er allein für unser Team schon 113 GP-Stars bestritten hat, wissen wir genau, wo seine Stärken liegen, ausserdem kennt er unsere Organisation und hat viel Erfahrung mit uns gesammelt», sagt der Südtiroler über den 30-Jährigen aus Roskilde.

Und mit Blick auf Hülkenberg fasst der Teamchef zusammen: «Auf der anderen Seite der Box hat sich Nico ohne viel Aufhebens in das Team eingefügt und bewiesen, dass er ein wertvolles Teammitglied ist. Er nähert sich den 200 Starts in der Formel 1, und wir sind sehr froh, dass wir von seiner Erfahrung profitieren können.»

Über die fehlende Konkurrenzfähigkeit des aktuellen GP-Renners von Haas sagt Steiner: «Wir mussten uns in diesem Jahr mit einigen Problemen beschäftigen, die wir mit dem VF-23 hatten. Aber wir haben das grosse Glück, zwei Fahrer zu haben, deren Feedback von unschätzbarem Wert ist. Kevin und Nico haben sich von Anfang an gut verstanden, und gemeinsam haben sie Punkte geholt. Vor allem Nico hat sich im Qualifying hervorgetan - er schaffte es sechs Mal in Q3. Da er seit 2019 nicht mehr Vollzeit in der Formel 1 gefahren ist, zeigt das, wie professionell er ist und wie gut er sich körperlich erholt hat.»

«Bemerkenswert ist auch, wie viel Energie beide Fahrer mitbringen. Sie waren bisher fantastisch, nicht nur in Bezug auf ihr Engagement innerhalb des Teams, sondern vor allem auch bei unseren Partner-Aktivitäten und bei Gelegenheiten für die Fans. Kevin und Nico geniessen eindeutig ihre Zeit in der Formel 1, sie verfügen beide über eine gewisse Reife und verstehen grundsätzlich, was wir von ihnen verlangen. Jetzt liegt es an uns als Team, den Blick auf 2024 zu richten und sicherzustellen, dass wir ein Auto haben, mit dem wir konstant in die Punkte fahren können», ergänzt der 58-Jährige.

«Ich freue mich natürlich über die Vertragsverlängerung», sagt Magnussen. «Meine Rückkehr im Jahr 2022 kam unerwartet, war aber mit zahlreichen Highlights gespickt. Auch wenn diese Saison nicht ganz so gelaufen ist, wie wir es uns erhofft hatten, haben wir es dennoch geschafft, in die Punkteränge zu fahren und das Potenzial des Pakets zu zeigen, das wir haben. Im Jahr 2023 stehen noch viele Rennen an, und wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, um den VF-23 weiter zu verstehen – das Gelernte kann dann in die Entwicklung des Autos für 2024 einfließen. Mein Dank geht wie immer an Gene Haas und Günther Steiner, die mir die Möglichkeit geben, weiterhin den Sport zu betreiben, den ich liebe.»

Hülkenberg freut sich: «Es ist schön, die Vertragssituation für die nächste Saison frühzeitig geregelt zu haben, so kann ich mich ganz darauf konzentrieren, die Leistung auf der Strecke weiter zu verbessern. Ich geniesse es, Teil des Teams zu sein und teile Genes und Günthers Leidenschaft für das Team. Wir fahren in einem sehr hart umkämpften Mittelfeld, und ich freue mich darauf, auf dem aufzubauen, was wir bisher gemeinsam erreicht haben.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3