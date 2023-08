Liqui Moly: Formel-1-Vertrag bis Ende 2026 verlängert

​Der deutsche Motoröl-, Additiv- und Autopflege-Hersteller Liqui Moly hat einen Vertrag mit der Formel 1 vorzeitig um drei Jahre verlängert, bis Ende 2026: Bandenwerbung bei 18 von 24 Rennen.

2019 ist der deutsche Traditionshersteller Liqui Moly in die Königsklasse des Autosports zurückgekehrt, seit 2023 ist der Spezialist für Motoröl, Additive und Autopflegeprodukte offizieller Partner der Formel 1. Und das wird auch so bleiben – der Vertrag mit der Formel 1 ist vorzeitig um drei Jahre verlängert worden, also bis Ende 2026.

Liqui Moly-Geschäftsführer Günter Hiermaier: «Die Formel 1 zeigt sich mit stets neuen Ansätzen und Innovationen, dazu mit neuen Zuschauerrekorden als Aushängeschild im Motorsport. Diesen Anspruch haben wir für unseren Bereich auch. Deswegen war es naheliegend, zwei so starke Marken weiterhin Seite an Seite wirken zu lassen.»

Liqui Moly ist ein alter Bekannter im Grand-Prix-Sport: Der deutsche Öl- und Additivspezialist trat schon als Geldgeber des ATS-Rennstalls auf, als noch der unvergessene Manfred Winkelhock am Lenkrad drehte. Kleber von Liqui Moly prangten Anfang der 1990er Jahre auf dem bildschönen Sauber-Renner und später auf den knallgelben Boliden von Eddie Jordan.

2019 kehrte die Firma in den GP-Sport zurück. Bei elf Rennen warb Liqui Moly an der Strecke – als eine von nur wenigen Marken. Ab der kommenden Saison wird dieses Engagement ausgebaut, mit Bandenwerbung bei 18 von 24 Formel-1-WM-Läufen.



Peter Baumann, Marketingleiter bei Liqui Moly, bei der Vertragsunterzeichnung in London: «Die mediale Reichweite der Formel 1 geht weit über die klassischen Kanäle hinaus. Die Rennserie setzt auf ein unvergleichliches und globales 360 Grad-Marketing. Was unsere beiden Marken vereint ist der konstante Wille, so viele Menschen wie möglich auf der ganzen Welt mit unserem Produkt zu begeistern. Daher freue ich mich ganz besonders über diese Vertragsverlängerung.»



Johnny Haworth, Direktor für kommerzielle Partnerschaften der Formel 1: «Dieser neue, mehrjährige Vertrag ist ein neuer Höhepunkt und unterstreicht die enge Zusammenarbeit zweier langjähriger Partner. Wir freuen uns darauf, Liqui Moly weiter in das besondere F1-Fan-Erlebnis zu integrieren und unsere Mission fortzusetzen, für unsere Fans das grösste Sport- und Unterhaltungsspektakel der Welt zu schaffen.»



Die Formel 1 ist das grösste, aber nicht das einzige weltweit relevante Sponsoring: Liqui Moly ist ebenso in der MotoGP vertreten, exklusiver Schmierstoffpartner der Motocross-Weltmeisterschaft, war bei der Handball-Weltmeisterschaft im Januar und ebenso bei zahllosen Wintersportveranstaltungen zu sehen.



Mit rund 4000 Artikeln bietet Liqui Moly ein weltweit einzigartig breites Sortiment an Automotiv-Chemie: Motorenöle und Additive, Fette und Pasten, Sprays und Autopflege, Klebe- und Dichtstoffe. Die 1957 gegründete Firma entwickelt und produziert ausschliesslich in Deutschland. Dort wird sie immer wieder zur besten Ölmarke gewählt. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in 150 Ländern und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 800 Mio. Euro.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3