Max Verstappen scherzt: «Das wünsche ich niemandem»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen hat sich für sein Heimrennen in Zandvoort ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Der zweifache Champion und WM-Leader will zum dritten Mal auf heimischem Boden triumphieren.

Für Max Verstappen steht mit dem Heimrennen in Zandvoort gleich nach der Sommerpause ein Highlight auf dem Programm. Der 25-jährige Niederländer startet mit einem Vorsprung von 125 WM-Zählern in den zweiten Teil der laufenden Saison. Und auf heimischem Boden strebt der Red Bull Racing-Star seinen dritten Zandvoort-Sieg an.

Auf die Frage, wie sich das Rennwochenende in Zandvoort als Publikumsliebling anfühle, scherzte der Lokalmatador in der Pressekonferenz: «Das wünsche ich niemandem.» Im gleichen Atemzug erklärte er: «Nein, es ist natürlich super, hier vor diesen leidenschaftlichen Fans zu fahren. Und die Strecke ist auch super, es ist also überwältigend, hier zu sein.»

Und der WM-Leader, der beim letzten Rennen vor der Sommerpause seinen achten Sieg in Folge feierte, sagte über seine Ziele: «Am liebsten würde ich natürlich so weitermachen, wie bisher. Aber nach einer Auszeit weisst du nie, ob es wieder so gut laufen wird. Das Wetter könnte die Arbeit noch erschweren, und wir müssen alles richtig hinbekommen, um ein starkes Wochenende zu erleben.»

«Es ist kein Geheimnis, dass wir hier gewinnen wollen und hier ist es immer sehr speziell, einen Sieg einzufahren. Grundsätzlich wollen wir natürlich immer, das bestmögliche Auto auf die Strecke zu bringen, und darauf konzentriert sich auch jeder», ergänzte der 25-Jährige, der auch klarstellte, dass er lieber mit komfortablem Vorsprung siegt als einen hart umkämpften GP-Triumph zu erzielen.

«Für mich ist es immer besser, wenn es ein reibungsloses Rennen ist, das passiert aber nicht so oft im Jahr. Es ist auf jeden Fall entspannter, mit einem guten Vorsprung ins Ziel zu kommen, auch wenn es natürlich auch Spass macht, enge Duelle auszufechten», stellte Verstappen klar.

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3