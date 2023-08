Niederlande-GP im Fernsehen: Der Regen bleibt

Schon am Donnerstag war es nass in Zandvoort

​Zum ersten Mal seit der Rückkehr der Formel 1 nach Zandvoort fällt am GP-Wochenende Regen: Das ist eine ganz neue Herausforderung für die Formel-1-Fahrer auf dem schwierigen Dünenkurs.

2021 ist die Königsklasse nach Zandvoort zurückgekehrt, nach einer Pause von 36 Jahren! Petrus war gnädig: In den ersten beiden Ausgaben der Formel-1-Neuzeit freuten sich Fans und Rennställe 2021 und 2022 über Postkartenwetter an der Nordsee. Damit ist es vorbei.

Schon in der Nacht auf Donnerstag fielen erste Tropfen, während des Tages folgte teilweise kräftiger Regen, und der Wetterbericht für die kommenden Tage sagt: Immer wieder Schauer, mit zunehmender Regenintensität jeden Tag von Freitag bis Sonntag.

Bei maximal 20 Grad ist aber selbst für niederländische Meteorologen kaum zu sagen, wann genau es wie stark regnen wird. Direkt am Meer ziehen die Wolken schnell auf und auch wieder weiter.



Wie sich das alles entwickelt, das können Sie am Samstag mit unserem Live-Ticker vom Qualifying verfolgen (ab ca. 14.40 Uhr), am Sonntag halten wir Sie über alles Wichtige ab ca. 14.20 Uhr auf dem Laufenden. Klar haben wir auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF zusammengefasst.





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3