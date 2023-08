Ralf Schumacher: «Max Verstappen zu wenig gewürdigt»

​Max Verstappen kann zehn Saisonsiege vorweisen und einen Vorsprung im WM-Zwischenklassement von 125 Punkten auf Sergio Pérez. GP-Sieger Ralf Schumacher findet, das wird zu wenig wertgeschätzt.

Die meisten Formel-1-Fans sind überzeugt: Es ist nicht die Frage, ob Max Verstappen seinen dritten WM-Titel in Folge erobert, sondern vielmehr wann. Der 25-jährige Niederländer hat zehn von bisher zwölf Saisonrennen gewonnen, in den anderen beiden Grands Prix ist er Zweiter geworden. Dazu kommen zwei Siege in drei Sprints.

Verstappen ist seinem Red Bull Racing-Stallgefährten Sergio Pérez um 125 Punkte enteilt. Sollte Max auch hier in Zandvoort gewinnen, würde er den Formel-1-Rekord von Sebastian Vettel einstellen, mit neun GP-Siegen in Folge. Der Deutsche stellte diese Bestmarke im Jahre 2013 auf, auch mit Red Bull Racing.

Verstappen hat seinen mexikanischen Stallgefährten im Griff: Es steht 10:2 im Quali-Duell (nur in Dschidda und Miami war «Checo» im Abschlusstraining besser), auch beim Vergleich der Rennergebnisse steht es 10:2. Verstappen gewann zehn WM-Läufe, Pérez siegte in Dschidda und Baku.

Im Sprint-Qualifying steht es 2:1 für Max, ebenso in den Sprints. Nur in Baku hatte Pérez gegen den Niederländer die Oberhand.



Dennoch stellt der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher fest: «Ich finde, dass die Leistungen von Max Verstappen zu wenig gewürdigt werden. Diese Überlegenheit kommt definitiv durch den Fahrer zustande, nicht nur durch ein tolles Rennauto. Das sieht man ja an den Leistungen von Pérez.»



Ralf Schumacher, in der Formel 1 bei 180 Grands Prix im Einsatz und WM-Vierter der Jahre 2001 und 2002, arbeitet heute als GP-Experte für die deutschen Kollegen von Sky. Wie sieht Ralf den inzwischen 45-fachen GP-Sieger vor dessen Heimrennen?



Ralf Schumacher: «Natürlich ist Max in Zandvoort Favorit. Aber der Druck des Heimrennens und des Gewinnen-Müssens scheint an ihm abzuprallen. Max hat eine irrsinnige Selbstsicherheit aufgebaut.»



«Ich sehe einen Max Verstappen, der ganz entspannt ist und sich sehr auf Zandvoort freut. Gewiss ist das ganze Drumherum bei einem Heimrennen ablenkend, aber damit kann Verstappen offenbar ganz gut umgehen.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3