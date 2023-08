Neuer Ferrari-Vertrag: Leclerc reagiert auf Gerüchte

Rund 200 Millionen Dollar für fünf Formel-1-Jahre soll Charles Leclerc dank seines neuen Ferrari-Abkommens bekommen. Der Monegasse sagte im Fahrerlager von Zandvoort, was an den Gerüchten dran ist.

Charles Leclerc verfügt zwar über ein Abkommen mit Ferrari, das bis Ende der Saison 2024 läuft, dennoch wird schon heftig über seine Zukunft im GP-Sport und seinen nächsten Vertrag mit dem Team aus Maranello spekuliert. Während der Sommerpause kam das Gerücht auf, der 25-Jährige hätte bereits eine Verlängerung mit dem ältesten GP-Team vereinbart.

Demnach soll der Rennfahrer aus Mote Carlo fünf weitere Jahre in Rot in der Startaufstellung stehen. Für seine Dienste in dieser Zeitspanne soll er stolze 200 Millionen Dollar kassieren. In Zandvoort erklärte Leclerc dazu: «Ich wünschte, ich hätte diesen Deal abgeschlossen, denn es klingt wie ein sehr gutes Abkommen.»

#«Aber es gibt weder einen neuen Vertrag noch irgendwelche Diskussionen darüber», stellte der aktuelle WM-Fünfte klar. «Aber natürlich werden wir an einem gewissen Punkt die Verhandlungen aufnehmen. Meine Absichten sind klar, denke ich. Ich weiss nicht, wie es auf der Seite des Teams aussieht, aber ich mache mir da auch keine allzu grossen Sorgen.»

Derzeit konzentriere sich das Team aber darauf, den aktuellen Formel-1-Ferrari zu verbessern. «Der Vertrag steht derzeit nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste, wir wollen derzeit so viel wie möglich am Auto arbeiten, um dahin zu kommen, wo wir letztes Jahr waren – wir wollen wieder um Punkte kämpfen. Danach werden wir sehen. Aber am Saisonende werden wir sicherlich darüber sprechen.»

WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3