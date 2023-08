Autos zu schwer: Lando Norris bestärkt Lewis Hamilton

​2008 wog ein Formel-1-Rennwagen knackige 595 Kilogramm, 2022 sind es 798 Kilo! Mercedes-Superstar Lewis Hamilton findet – der falsche Weg. Dieser Ansicht ist auch McLaren-Fahrer Lando Norris.

Die gute Nachricht für die Formel 1 war: 2022 trat die Königsklasse in eine neue Ära, mit einer frischen Rennwagen-Generation von Flügelautos, die Aerodynamik dieser Renner hat es den Piloten erlaubt, besser anzugreifen.

Die schlechte Nachricht dabei war: Ein weiteres Mal wurden die Autos schwerer, ohne Sprit bringen die Fahrzeuge 2023 satte 798 Kilogramm auf die Waage, also mehr als 200 kg mehr als die GP-Rennwagen von 2008!

Die heutigen Rennwagen sind schneller, weil sie viel mehr Abtrieb aufbauen und auf breiteren Reifen rollen, aber gucken Sie mal, wie dramatisch sich das Gewicht der Formel-1-Autos im Laufe der Jahre verändert hat:

1961 bis 1965: 450 Kilo

1966 bis 1968: 500

1969 bis 1971: 530

1972: 550

1973 bis 1980: 575

1981: 585

1982: 580

1983 bis 1986: 540

1987 bis 1993: 500

1994: 515

1995 bis 2008: 595

2009: 605

2010: 620

2011/2012: 640

2013: 642

2014: 690

2015/2016: 702

2017: 728

2018: 734

2019: 743

2020: 746

2021: 752

2022: 795

2023: 798



Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton sagte: «Ginge es nach mir, hätten wir V12-Saugmotoren, manuelle Getriebe und keine Servolenkung mehr. Ich würde es für die Fahrer so schwer als möglich machen. Ich möchte Rennwagen, aus welchen ich nach einem Rennen komplett erschöpft aussteige, so als hätte ich einen Marathon absolviert. Die Formel 1 sollte ein Sport für echte Männer sein.»



«Heute kommen diese jungen Burschen, und es fällt ihnen leicht, das Limit zu finden. Es sollte vielmehr irrsinnig schwierig sein, so schwierig, dass nur die Besten das schaffen. Und das bedeutet eben auch erheblich leichtere Autos. DAS wäre meine Formel 1.»



Auch junge Fahrer äussern sich kritisch. McLaren-Fahrer Lando Norris ist ebenfalls der Ansicht, dass die gegenwärtigen GP-Rennwagen durch ihr Gewicht recht träge geworden sind.



Der 23-jährige Engländer sagt: «Ein modernes Formel-1-Auto ist definitiv anders zu fahren als noch vor ein paar Jahren. Was das Fahrgefühl angeht, so finde ich es nicht mehr so berauschend. Da war das Auto 2019 erheblich interessanter. Für mich fühlt sich ein GP-Renner heute an wie ein Formel-2-Auto.»





Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:30,450 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,305 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +32,359

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,671

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +56,184

06. George Russell (GB), Mercedes, +1:03,101 min

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:13,719

08. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:14,719

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:19,340

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:20,221

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,084

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,191

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:35,441

14. Alex Albon (T), Williams, +1:36,184

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:41,754

16. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1:43,071

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:44,476

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:50,450

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollisionsschäden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 12 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 314 Punkte

02. Pérez 189

03. Alonso 149

04. Hamilton 148

05. Leclerc 99

06. Russell 99

07. Sainz 92

08. Norris 69

09. Stroll 47

10. Ocon 35

11. Piastri 34

12. Gasly 22

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 503 Punkte

02. Mercedes 247

03. Aston Martin 196

04. Ferrari 191

05. McLaren 103

06. Alpine 57

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3