Oscar Piastri: «Was soll ich tun? Sie ist meine Mama»

​Immer wieder tauchen auf X (vormals Twitter) augenzwinkernde Kommentare über McLaren-Fahrer Oscar Piastri auf – von Nicole Piastri, der Mutter des Formel-3- und Formel-2-Champions.

Die meisten Eltern der Formel-1-Fahrer sind am Rennplatz selten zu sehen, und wenn sie ihre Sprösslinge mal begleiten, dann werden sie kaum beachtet. Ausnahmen der Regel sind Carlos Sainz senior, Max Verstappen oder Antonio Pérez Garibay.

Ein Sonderfall ist Nicole Piastri. Denn die Mutter des 22-jährigen McLaren-Piloten Oscar Piastri hat eine stetig wachsende Fangemeinde auf X (vormals Twitter).

Mama Piastri fällt im sozialen Netzwerk durch augenzwinkernde Posts auf, welche die Fans immer wieder zum Schmunzeln bringen. So verriet sie auf X, dass Grossmutter Piastri in den Knetgummi des kleinen Oscar Kokosnusspulver einarbeitete, «damit die Masse besser riecht».



Bei einem McLaren-Post mit einem Foto von Oscar schrieb Nicole Piastri darunter: «Wieder mit Selbstbräuner herumgespielt, Oscar?»



Und einmal schrieb Mutter Piastri nach einer Quali: «Toller Job, Oscar. Aber beim nächsten Mal bitte deine schnelle Zeit etwas früher, damit das nicht so stressig ist.»



Und als Piastri ein das MotoGP-Wochenende in Silverstone besuchte, sich dabei auch auf ein Rennmotorrad setzte und darüber scherzte, er tausche vier Räder gegen zwei, meldete sich Nicole Piastri so zu Wort: «Auf keinen Fall! Sofort vom Motorrad runter, Oscar Jack Piastri! Mein Herz hält schon den Autosport kaum aus.»



Was sagt der Formel-3- und Formel-2-Champion über die Posts seiner Mutter? Oscar, ein wenig verlegen: «Was soll ich tun? Sie ist meine Mama! Nein, um ehrlich zu sein finde ich es ziemlich cool, dass sie mich mit ein wenig auf den Arm nimmt. Als meine Mutter hat sie alles Recht dazu.»





1. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,852 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,278 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,373

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,471

05. Alex Albon (T), Williams, +0,595

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,608

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,765

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,806

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,897

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,950

11. George Russell (GB), Mercedes, +0,961

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,043

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,138

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,470

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,596

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,667

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,974

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,171

19. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +2,951

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit