Hill zu Max Verstappen: «Vielleicht keine Lust mehr»

Der frühere Formel-1-Pilot Damon Hill glaubt, es bestehe eine geringe Chance, dass Champion Max Verstappen seine Freude an der Formel 1 verliert. Ein GP-Abschied wäre wohl vorübergehend, vermutet der Brite.

Dass sich Max Verstappen Sorgen um die Zukunft des Sports macht und sich auch nicht davor scheut, deutliche Kritik am anhaltenden Ausbau des WM-Kalenders und am Sprint-Format zu üben. Das lässt den ehemaligen GP-Star Damon Hill vermuten, dass der zweifache Champion, der die Formel-1-WM auch in diesem Jahr mit komfortablem Vorsprung anführt, die Lust an der Teilnahme in der Königsklasse verlieren könnte.

Im «Sky Sports F1 Podcast» sagt der Weltmeister von 1996: «Ich denke, es besteht die geringe Chance, dass ihn das Ganze langweilen wird, denn wenn man einige seiner Kommentare hört, dann scheint er sehr negativ darauf zu reagieren, dass er zusätzliche Arbeit verrichten und viele Stunden im Flugzeug verbringen muss. Deshalb kann man nie wissen.»

«Vielleicht hat er dann keine Lust mehr und spielt in Monaco Computerspiele», fügte der Brite an. Gleichzeitig erklärte Hill aber auch: «Aber die Chance, dass das passiert, ist sehr, sehr gering. Es gibt nichts, was ihn derzeit aufhalten könnte, oder?»

Selbst wenn Verstappen nach der Erfüllung seines aktuellen Vertrags, der bis Ende 2028 läuft, dem GP-Zirkus den Rücken kehren sollte, ist der GP-Veteran überzeugt, dass der Rücktritt nur vorübergehend wäre und Verstappen im Stil von Fernando Alonso und Daniel Ricciardo nur eine Pause einlegen würde. «Wir reden hier von einem sehr frühen Burnout. Wenn man sich Fernando anschaut, dann nahm er sich nach einer unglaublich langen Karriere eine Auszeit, bevor er zurückkehrte. Die Jungs, die zurückgekommen sind, gehen mit mehr Enthusiasmus ans Werk als zuvor.»

1. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,852 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,278 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,373

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,471

05. Alex Albon (T), Williams, +0,595

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,608

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,765

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,806

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,897

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,950

11. George Russell (GB), Mercedes, +0,961

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,043

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,138

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,470

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,596

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,667

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,974

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,171

19. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +2,951

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit