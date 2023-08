Johnny Herbert: Verstappen gewinnt auch in Zandvoort

​Der langjährige Formel-1-Fahrer Johnny Herbert (59) sieht kein Ende der Dominanz von Max Verstappen. Der Engländer glaubt: «Max wird auch das Rennen von Zandvoort gewinnen.»

In einem Gespräch mit Johnny Herbert sagte mir der 161-fache GP-Teilnehmer einmal: «Als Formel-1-Pilot willst du am liebsten deinen Heim-GP gewinnen – und dann den einen oder anderen Klassiker.»

Herbert hat das abgehakt: Er gewann 1995 mit Benetton beim Heimrennen in Silverstone (Heimrennen und Klassiker) und später in Monza, im Jahre 1999 folgte der dritte Sieg, auf dem Nürburgring.

Der Niederländer Max Verstappen hat seinen Traum vom Heimsieg in Zandvoort 2021 und 2022 umgesetzt. Dazu triumphierte er von 2021 bis 2023 in Belgien (Max ist in Hasselt, Belgien, geboren worden) und in Monte Carlo 2021 und 2023, wo Verstappen wohnt. Und da kommt noch mehr.

Herbert, der jahrelang für die Kollegen der britischen Sky als GP-Experte arbeitete, hat vor kurzem die Formel 1 nach der Sommerpause eingeschätzt. In seiner Kolumne für CasinoSite schreibt der WM-Vierte von 1995: «Für mich ist es ganz einfach – Max Verstappen wird auch in Zandvoort gewinnen. Das ist fabelhaft für Max und Red Bull Racing, aber nicht so toll für den Sport.»



«Bei all den Siegen könnte man meinen, Verstappen müsste sich dort vorne an der Spitze langsam zu Tode langweilen, aber davon ist nichts zu spüren. Gewiss ist es schön, zu dominieren und so viele Rennen zu gewinnen. Aber ganz ehrlich – eine Herausforderung ist das nicht. Und ich schätze Max so ein, dass er Herausforderungen mag.»



«Als ich noch fuhr, ging mir das so: Ich mochte es nicht, von der Spitze aus dem Feld davon zu fahren und zu gewinnen. Mir war es lieber, wenn ich Hürden überwinden musste. Das machte den ganzen Reiz und den Spass aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, Verstappen denkt darüber ähnlich.»



Für Herbert ist ein Ende der Red Bull Racing-Dominanz so bald nicht in Sicht: «Die ganze RBR-Mannschaft strahlt eine unheimliche Selbstsicherheit aus. Sie haben sich ihre Leader-Position hart erarbeitet, und dafür gebührt ihnen unser voller Respekt. Aber der Sinn der neuen Flügelauto-Gegneration bestand doch darin, dass das ganze Feld zusammenrückt. Und das ist bislang nicht wie gewünscht passiert.»





