Ferrari gibt zu: Mit Auto 2023 auf dem Holzweg

​Enrico Cardile ist bei Ferrari F1-Projektleiter. In Zandvoort bekennt der Italiener: «Wir sehen, dass unser Fahrzeugkonzept zu wenig Entwicklungspotenzial birgt. Also machen wir das 2024 anders.»

Es liegt in der Natur der Formel 1, dass sich die Verfolger am Klassenbesten orientieren. Und der Klassenbeste ist seit zwei Jahren Red Bull Racing.

Ein Rennstall nach dem anderen folgt im heiklen aerodynamischen Bereich der Seitenkästen dem Vorbild von Red Bull Racing. Sogar Erzrivale Mercedes-Benz wandte sich ab vom Lösungsweg der extrem kompakten Seitenkästen ab.

In Spanien legte Ferrari nach, und Teamchef Fred Vasseur erklärte das so: «Wir denken, dass wir mit dem Update mehr Spielraum bei der Weiterentwicklung erhalten.» Der Franzose brauchte es gar nicht zu sagen – Ferrari hatte sich mit dem Auto 2023 auf den Holzweg begeben, und der Grund dafür geht auf 2022 zurück.

Der 48-jährige Luft- und Raumfahrtingenieur Enrico Cardile hat seine Abschlussarbeit an der Uni von Pisa über den Windkanal von Ferrari verfasst. Schon als Teenager wusste der Toskaner, dass er eines Tages in Maranello arbeiten will. Heute ist er Formel-1-Projektleiter bei Ferrari.



In Zandvoort sagt Cardile: «Das Modell 2023 war eine logische Weiterentwicklung des Rennwagens von 2022. Das wird sich ändern. Beim Modell 2024 wird es sich um ein komplett neues Auto handeln, das eine andere Philosophie verfolgt und daher ganz anders aussehen wird.»



«Wir wissen genau, was wir mit dem Auto von 2023 falsch gemacht haben. Wir mussten uns eingestehen – das bestehende Konzept bietet letztlich zu wenig Entwicklungsspielraum und schränkt uns ein. Und wir packen auch das Thema an, dass unsere Leistungsfähigkeit von Strecke zu Strecke zu stark variiert.»



«Keiner kann schönreden, dass die Ergebnisse unter unseren Erwartungen geblieben sind. Daher war klar – es muss sich etwas ändern, und das wird der 2024er Wagen mit einer komplett neuen Hinterachse sein. Die neue Fahrzeugarchitektur wird den Aerodynamikern mehr Raum für frische Ideen geben. Das Ziel muss darin bestehen, schon 2024 den Leader Red Bull Racing unter Druck zu setzen.»





