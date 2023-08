Daniel Ricciardo: «Crash in Piastri oder in Barriere»

​Daniel Ricciardo hat sich bei einem Unfall im zweiten freien Training zum Niederlande-GP einen Mittelhandbruch zugezogen. Der Australier sagt: «Ich hatte die Wahl – Crash ins Auto von Piastri oder in die Barriere.»

AlphaTauri-Fahrer Daniel Ricciardo tauchte am späten Freitagabend wieder an der Zandvoort-Strecke auf, mit eingebundenem linken Unterarm: Der achtfache GP-Sieger war im zweiten Training zum Traditions-GP der Niederlande in die Pistenbegrenzung geprallt, vom heftigen Schlag aufs Lenkrad ging ein Knochen in der linken Mittelhand kaputt (welcher genau, ist weder vom Team noch von Ricciardo präzisiert worden).

Der 34-jährige Ricciardo erzählt: «Ich war so aufgeregt, dass es nach der Sommerpause wieder losgeht. Ich war zufrieden mit unserer Arbeit im ersten Training, wir hatten uns einige Veränderungen der Abstimmung einfallen lassen. Die ersten Runden legte ich auf harten Pirelli zurück, das Handling war ermutigend.»

«Ich lenkte in Kurve 3 ein (die überhöhte Hugenholtz-Kurve, die Red.), auf einmal sah ich Piastri vor mir in der TecPro-Barriere! Ich hatte die Wahl – Crash ins Auto von Oscar oder in die Pistenbegrenzung. Ich zog die Pistenbegrenzung vor.»



«Das alles ging so schnell, dass ich nicht die Zeit hatte, meine Hände vom Lenkrad zu nehmen. Ich spürte sofort, dass etwas nicht stimmt.»



Das Team meldete sich am Funk bei Ricciardo, um zu erfahren, wie es Daniel geht. Ricciardo stöhnte: «Meine Hand …»



Daniel weiter: «Das alles ist unglücklich und frustrierend, aber ich werde versuchen, so schnell als möglich wieder fahren zu können. Allerdings muss ich sichderstellen, dass der Bruch sauber verheilt.»



Wie lange Ricciardo ausfällt, ist derzeit unklar. Nur eine Woche nach dem Grossen Preis der Niederlande steht Monza auf dem Programm, zwei Wochen danach folgen innerhalb von acht Tagen die WM-Läufe von Singapur und Japan.



AlphaTauri-Teamchef Franz Tost: «Weitere Untersuchungen werden zeigen, ob sich Daniel einem Eingriff unterziehen lassen muss. Uns wurde erklärt, dass die übliche Genesungszeit bei solchen Verletzungen sechs Wochen beträgt. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass so etwas bei Rennfahrern schneller geht. Wir hoffen natürlich, dass wir ihn früher wieder im Rennwagen haben.»





2. Training, Zandvoort

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,330

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,023 sec

03. Alex Albon (T), Williams, +0,269

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,308

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,390

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,436

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,487

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,505

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,527

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,533

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,585

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,604

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,671

14. George Russell (GB), Mercedes, +0,679

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,744

16. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,763

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,074

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,363

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1,571

20. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,766





1. Training, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,852 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,278 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,373

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,471

05. Alex Albon (T), Williams, +0,595

06. Lando Norris (GB), McLaren, +0,608

07. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,765

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,806

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,897

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,950

11. George Russell (GB), Mercedes, +0,961

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,043

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,138

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,470

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,596

16. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,667

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,974

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,171

19. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +2,951

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, keine Zeit