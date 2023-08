Zandvoort-GP im Fernsehen: Auch am Sonntag Regen! 27.08.2023 - 07:32 Von Mathias Brunner

© LAT Auch am Sonntag wird es in Zandvoort nass

Die Wetterkapriolen vom Samstag in Zanedvoort waren nur ein Vorgeschmack darauf, was am Sonntag für den Grossen Preis der Niederlande auf Fahrer und Fans zukommt – noch mehr Regen.