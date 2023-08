Nico Hülkenberg: «Keine allzu hohen Erwartungen» 26.08.2023 - 18:28 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Nico Hülkenberg: «Es hat nicht ganz gereicht, was das Tempo angeht»

Für Nico Hülkenberg endete das Qualifying in Zandvoort bereits nach 38 Minuten, denn der Haas-Pilot schaffte es nicht ins Q3. Seine Erwartungen an das Rennen am Sonntag sind entsprechend bescheiden.