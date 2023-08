Max Verstappen: Nachricht von Sebastian Vettel

​Formel-1-Weltmeister Max Verstappen kann am 27. August in Zandvoort einen Rekord von Sebastian Vettel einstellen – neun GP-Siege in Folge. Der Heppenheimer hat sich beim Niederländer gemeldet.

Es ist eine fast makellose Formel-1-Saison für Red Bull Racing-Star Max Verstappen: bislang zwölf Rennen, zehn Siege, zwei zweite Plätze, dazu Siege in zwei von drei Sprints sowie acht Pole-Positions und sechs beste Rennrunden.

In Miami Anfang Mai hat für Super-Max eine Siegesserie begonnen, die bei inzwischen acht Siegen in Folge steht – Miami, Monaco, Spanien, Kanada, Österreich, Grossbritannien, Ungarn, Belgien. Mit Sieg Nummer 9 in Folge kann Verstappen den zehn Jahre alten Rekord von Sebastian Vettel einstellen.

2013 war gegen Vettel, damals ebenfalls in einem Auto von Red Bull Racing, in der zweiten Saisonhälfte nichts zu machen – neun Siege, von Spa-Francorchamps bis Interlagos.

Max Verstappen hat mehrfach betont, dass ihn Siege interessieren, Rekorde weniger. Vor seinem Heimrennen enthüllt der inzwischen 45-fache GP-Sieger: «Nach dem fünften Sieg in Folge hat sich Sebastian bei mir gemeldet und geschrieben: ‘Gut gemacht, weiter so, du schaffst das!’»



«Neun Siege in Folge, das ist schon ungewöhnlich. Ich hätte nie gedacht, dass diese Siegesserie so lange anhalten wird. Und wenn ich vor eigenem Publikum die Chance dazu erhalte, erneut zu gewinnen, dann werde ich das natürlich versuchen.»



«Aber ich bleibe dabei: Ich bin nicht hier, um die Rekordbücher neu zu schreiben. Ich will einfach Grands Prix gewinnen.»





Qualifying, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,567 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,104

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,294

04. Alex Albon (T), Williams, 1:11,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,506

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,754

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,880

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,938

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,665

10. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,748

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,121

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,128

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,151

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,230 *

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,250

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:22,067

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,110

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,192

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,260

20. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,420



* erhält Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung, wegen Blockierens von Lewis Hamilton im Qualifying