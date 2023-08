Live-Ticker Niederlande-GP: Verstappen jagt 11. Sieg

Max Verstappen will zum neunten Mal in Folge einen Grand Prix gewinnen

​Formel-1-Champion Max Verstappen versucht bei seinem Heimrennen in Zandvoort, zum neunten Mal in Folge 2023 zu siegen. Lesen Sie hier im Live-Ticker, wie sich der Niederlande-GP entwickelt.

Die meisten der mehr als 120.000 Fans in Zandvoort wollen ihren Lieblingsfahrer Max Verstappen zum Sieg brüllen: Zum dritten Mal in Folge geht der Red Bull Racing-Star auf dieser Bahn von der Pole-Position ins Rennen, nun will er seinen dritten Sieg in Folge auf der Traditionsstrecke an der Nordsee sicherstellen.

Gewinnt Verstappen erneut, so wäre es sein neunter Sieg in Folge, damit wäre der Rekord von Sebastian Vettel aus dem Jahre 2013 eingestellt. Es wäre zudem der elfte Saisonsieg von Max. Und Red Bull Racing würde die weisse Weste behalten: Sieg in allen WM-Läufen 2023.

Wie sich die Action in Zandvoort entwickelt, darüber halten wir Sie hier in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.