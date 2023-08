Williams-Auftritt: Max Verstappen «sehr beeindruckt»

Das Williams-Duo Alex Albon und Logan Sargeant schaffte es im Qualifying von Zandvoort ins Q3, Albon drehte die viertschnellste Runde. Das sorgt auch bei den Spitzenreitern für hochgezogene Augenbrauen.

Damit hatte kaum einer gerechnet: Nicht nur Alex Albon schaffte es im Abschlusstraining von Zandvoort ins Stechen um die Top-10-Startplätze. Auch sein Williams-Teamkollege Logan Sargeant gehörte am Samstag zu den schnellsten Zehn. Während der Rookie seine Chance nicht nutzte und die Zeitenjagd in der Streckenbegrenzung und somit auf Platz 10 beendete, drehte Albon am Ende die viertschnellste Runde.

Darüber freute sich auch Champion Max Verstappen, der sich die Pole gesichert hatte. Als er in der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, sagte der 25-jährige Niederländer: «Ich wusste nicht, was man von den anderen Teams erwarten durfte, aber Williams war das ganze Wochenende hindurch schon sehr schnell – sowohl auf nasser Piste als auch auf trockener Bahn.»

«Ich bin sehr beeindruckt und das ist auch grossartig für den Sport, wenn mehr Teams an der Spitze mitkämpfen können», fuhr der WM-Leader fort. «Ich freue mich auch für Alex selbst. Er war ja mein Teamkollege und ist ein grossartiger Kerl. Wir hatten immer eine gute Zeit miteinander und ich freue mich, dass er zumindest an diesem Wochenende ein so konkurrenzfähiges Auto hat», sagte der Red Bull Racing-Star.

McLaren-Pilot Lando Norris, der im Qualifying die zweitschnellste Runde drehte, meinte: «Ich würde nicht behaupten, dass es eine grosse Überraschung ist, denn sie waren auf ausgewählten Strecken immer wieder schnell, etwa in Silverstone. Und hier konnten sie die gute Form bis ins Qualifying halten, und das freut mich für ihn und das ganze Team. Sie haben ein paar grosse Fortschritte gemacht in diesem Jahr, und es ist schön, dass sie im Fight vorne dabei sind.»

Qualifying, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,567 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,104

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,294

04. Alex Albon (T), Williams, 1:11,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,506

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,754

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,880

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,938

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,665

10. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,748

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,121

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,128

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,151

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,230 *

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,250

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:22,067

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,110

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,192

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,260

20. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,420

* erhält Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung, wegen Blockierens von Lewis Hamilton im Qualifying