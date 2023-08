Fred Vasseur über Leclerc-Crash: «Das kann passieren»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur weiss, dass ein Fehler zum Crash von Charles Leclerc im Qualifying von Zandvoort geführt hat. Der Franzose verzichtet aber auf Kritik an seinen Schützling aus Monte Carlo.

Für Charles Leclerc endete das Qualifying in Zandvoort vorzeitig: Der Ferrari-Star aus Monte Carlo landete in der neunten Kurve in der Streckenbegrenzung, nachdem er zuvor schon einige Ausflüge neben die Piste unternommen hatte. Der aktuelle WM-Fünfte klagte nach seinem Abflug: «Das Auto ist einfach sehr unberechenbar.»

Leclerc musste sich wegen des Fehlers mit dem neunten Platz begnügen, sein Rückstand auf die Pole-Runde von Max Verstappen betrug etwas mehr als zwei Sekunden. Sein Teamkollege Carlos Sainz schaffte es, auf der Piste zu bleiben und sicherte sich mit 1,187 sec Rückstand auf die Spitze sechsten Platz. Doch auch für den Spanier lief es nicht reibungslos.

Im Q1 zog Sainz die Aufmerksamkeit der Regelhüter auf sich, weil er gleich nach dem Verlassen der Boxengasse vor der zweiten Kurve auf die Racing-Spur zog. Der heranbrausende McLaren-Star Oscar Piastri musste ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Von den Rennkommissaren gab es dafür eine Verwarnung für den Rennfahrer aus Madrid und eine 5000-Euro-Strafe für das Ferrari-Team, das es versäumt hatte, Sainz auf Piastri aufmerksam zu machen.

Zur Strafe gegen Sainz äusserte sich Teamchef Fred Vasseur nicht, wohl aber zum Unfall von Leclerc. Der Teamchef der Roten erklärte: «Es war ein sehr hektisches Qualifying, das ist immer der Fall, wenn die Strecke nass ist, aber kein Regen fällt. Die Verhältnisse ändern sich dann stetig und man muss immer auf der Piste sein.»

«Charles und Carlos kamen gut durch die ersten beiden Qualifying-Segmente, aber im Q3 waren die Bedingungen immer noch sehr knifflig, obwohl die Strecke teilweise trocken war. Carlos konnte eine ziemlich gute Zeit aufstellen, während Charles einen Fehler machte und in der Streckenbegrenzung landete. Er geriet auf die nasse Bahn, und das kann bei diesen Bedingungen leider passieren», ergänzte der Franzose.

«Das Rennen wird nicht einfach, wenn man bedenkt, wie schwierig das Überholen auf dieser Strecke ist und auch angesichts der hohen Leistungsdichte. Aber wir haben Grund zur Hoffnung, ein paar Positionen wettmachen zu können, wenn man sich unsere Performance im Renntrimm anschaut», sagte Vasseur mit Blick aufs Rennen.

Qualifying, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,567 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,104

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,294

04. Alex Albon (T), Williams, 1:11,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,506

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,754

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,880

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,938

09. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,665

10. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,748

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:20,121

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:20,128

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,151

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:20,230 *

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:20,250

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:22,067

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,110

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,192

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,260

20. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:23,420

* erhält Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung, wegen Blockierens von Lewis Hamilton im Qualifying