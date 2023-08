Nico Hülkenberg (12.): «Ein einziger Überlebenskampf»

Nico Hülkenberg nahm den GP auf dem Circuit Zandvoort vom 14. Startplatz in Angriff und kam als Zwölfter ins Ziel. Der Deutsche sprach hinterher von einer verpassten Chance und einem Überlebenskampf.

Für Nico Hülkenberg verlief der GP auf dem Circuit Zandvoort nicht nach Wunsch. Der Deutsche blieb beim einsetzenden Regen vorerst auf den weichen Slicks und zahlten einen hohen Preis dafür. Auch vor der roten Flagge hatte der Haas-Pilot kein Glück.

Denn kurz vor der Unterbrechung holte er sich Intermediate-Reifen an der Box ab – und verlor dadurch unnötig Zeit, weil die Rennleitung für den Restart und die letzten Runden ohnehin die grün markierten Reifen für die Mischverhältnisse vorschrieb.

Am Ende kreuzte Hülkenberg die Ziellinie als Zwölfter und seufzte: «Ich glaube, nur zwei von uns, Valtteri Bottas und ich, entschieden sich, auf Slicks draussen zu bleiben, als der Regen einsetzte, was im Nachhinein nicht die richtige Entscheidung war. Ich habe in diesen paar Runden ziemlich viel Zeit verloren, wir haben also eine Chance verpasst.»

«Danach fuhr ich mein eigenes Rennen, aber es war schwierig zu erkennen, wo man steht. Soweit ich sehen konnte, war das Tempo für das Mittelfeld in Ordnung, aber offensichtlich nicht genug, um an der Spitze etwas auszurichten», schilderte der 36-Jährige. Und er erklärte auch: «Es war ein sehr dynamisches Rennen und die letzten fünf Runden waren ein einziger Überlebenskampf.»

Immerhin konnte er mit dem neuen Frontflügel viele Daten sammeln, tröstete sich der Blondschopf. «Diese werden wir nun genauer untersuchen. Um zu verstehen, wie wir ihn optimieren können», ergänzte der aktuelle WM-Vierzehnte.

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3