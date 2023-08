Max Verstappen: «Das ist mein bester Zandvoort-Sieg»

​Weltmeister Max Verstappen hat den Grossen Preis der Niederlande in Zandvoort gewonnen. Der Red Bull Racing-Star behielt in einem turbulenten Rennen kühlen Kopf. «Das war ein hartes Stück Arbeit.»

13. Grand Prix der Saison 2023, elfter Saisonsieg für Max Verstappen, der neunte in Folge, damit ist der Formel-1-Rekord von Sebastian Vettel eingestellt. Der Heppenheimer hatte 2013 von Belgien bis Brasilien neun Mal in Folge gewonnen, Red Bull Racing-Star Verstappen schaffte das nun von Miami bis Zandvoort.

Es ist der 46. GP-Triumph von Verstappen, sein dritter in Folge in Zandvoort, gleichzeitig ist dies sein 90. Podestplatz in der Königsklasse.

Für Red Bull Racing ist es der 14. GP-Sieg in Folge (alle 13 Rennen 2023, dazu das WM-Finale 2022 in Abu Dhabi), insgesamt der 105. GP-Sieg des Rennstalls aus Milton Keynes.

Verstappen erzählt über seine tolle Fahrt vor 120.000 begeisterten Fans: «Das war ein ziemlich hektischer Grand Prix. Ich sah den Regen kommen, aber selbst wir im Team wussten nicht, was genau da auf uns zukommen würde.»

«Es war an diesem Tag schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du musst sehr schnell reagieren: Intermediates, Regenreifen, auf Slicks draussen bleiben?»



«Zu Beginn des Rennens entschieden wir, vielleicht eine Runde zu spät auf Intermediates zu wechseln. Das war falsch, machte das Rennen aber interessant. Denn nun musste ich mich an die Spitze zurückkämpfen.»



«Ich hatte ein Auto, das bei allen Bedingungen und auf allen Reifenmischungen schnell gewesen ist. Aber ich sah, dass ich sehr schnell Boden gutmachen kann.»



«Im mittleren Teil des Rennes dachte ich – das ist easy, jetzt fahre ich das in Ruhe nach Hause. Dann sagte mir das Team: Da kommt noch mehr Regen. Aber dann stellte sich heraus, dass es ziemlich viel Regen war!»



«Um genau zu sein, war es so viel Regen, dass die Verhältnisse letztlich unfahrbar waren. Die Unterbrechung des Rennens war richtig.»



«Am stressigsten heute war die Startphase, weil ich da keinen Fehler machen wollte. Und dann der Re-Start vor den letzten Rennrunden. Denn ich war nicht immer happy mit meinen Neu-Starts, und ich hatte Alonso im Rückspiegel, der einfach nicht kleiner werden wollte.»



«Ich wusste auch, dass unser Auto nicht das beste ist, was das Aufwärmen der Reifen angeht, also waren die ersten Runden nach dem Neu-Start knifflig. Als meine Walzen aufgewärmt waren, konnte ich meinen Vorsprung ausbauen und dann die Atmosphäre voll geniessen.»



«Alles in allem war dies sicher einer meiner schwierigen Siege, aber ich bin sehr glücklich, dass es hier vor meinem eigenen Publikum geklappt hat. Wenn du einen Grand Prix gewinnen kannst, in dem es so leicht ist, von der Bahn zu segeln oder auch als Team einen strategischen Fehler zu machen, dann ist das besonders befriedigend. Von meinen drei Siegen in Zandvoort war dies gewiss der schwierigeste.»



Und wie geht das alles nun weiter? Mit Sieg Nummer 10 kommende Woche in Italien? Max grinst: «Ich will heute nicht an Monza denken, an diesem Tag zählt nur der Sieg mit meiner Mannschaft. Alles Weitere ergibt sich von selber.»





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3