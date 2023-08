Fernando Alonso (2.): Plan gegen Verstappen scheitert

​Aston Martin-Star Fernando Alonso erobert beim Traditions-GP der Niederlande in Zandvoort den zweiten Platz, seine erste Platzierung seit Kanada, wo er ebenfalls Zweiter war. Er dachte kurz an den Sieg.

105. Podestplatz in der Formel 1 für den 42-jährigen Spanier beim Grossen Preis der Niederlande: Der Asturier ist über seine makellose Leistung sichtlich erfreut.

Alonso hat nun seinen siebten Podestplatz 2023 errungen, nach Bahrain, Saudi-Arabien, Australien und Miami (jeweils als Dritter), sowie Monaco und Kanada (jeweils als Zweiter).

Der 32-fache GP-Sieger sagt: «Das war eines jener Rennen, in welchen es nicht einfach war, über diese lange Zeit die Konzentration aufrecht zu erhalten. Ich bin sehr happy, dass wir erstmals seit Kanada wieder auf dem Podest stehen. Es war mein Ziel, dass wir wieder in jene Position kommen, in welcher wir zu Beginn des Jahres waren, also als zweite Kraft hinter Red Bull Racing.»

«Das entscheidende Element heute war das Vertrauen. Bei solch schwierigen Verhältnissen brauchst du ganz viel Vertrauen ins Auto, und dieses Gefühl gab mir das Fahrzeug hier.»



«Der Wagen war schnell auf Slicks, er war schnell auf Intermediate-Reifen, aber am schnellsten war er zu Beginn des Rennens, als es nur ganz wenig regnete, wir aber noch mit Trockenreifen unterwegs waren. Da hatte ich tolle Duelle mit Norris und Russell.»



«Ich war fast ein wenig sauer, dass ich auf Intermediates wechseln musste, aber es ging nicht anders. Das ist einer jener Tage, an welchen du dich wirklich im Einklang mit deinem Rennwagen fühlst, egal, was du mit ihm machst. Dieses Gefühl ist selten und sehr süss.»



Hand aufs Herz: Wie sehr hat Alonso zum Schluss des Rennens damit geliebäugelt, einen Angriff auf Max zu wagen? «Klar habe ich daran gedacht. Am ehesten konnte ich mir eine Attacke in der ersten und in der dritten Kurve vorstellen, und ich habe das am Funk auch mit meiner Mannschaft diskutiert.»



«Aber letztlich war mir auch klar: Ich will hier einen tollen zweiten Platz nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Das Team sagte mir – du entscheidest, was du tust.»



«Ich habe dann mit nicht voll aufgewärmten Reifen in Kurve 14 viel riskiert, um so nahe an Max zu sein, dass ich in der ersten Kurve angreifen kann. Aber das hat nicht nach Wunsch funktioniert.»



«Ich habe auch mit verschiedenen Linien experimentiert, um zu sehen, ob ich vielleicht Max an einer bestimmten Stelle überraschen kann, wo meine Linie mehr haftet und sein etwas weniger. Ich kam ihm nahe, aber es war nicht nahe genug.»



«Es ist vielleicht noch zu früh zu sagen, ob wir uns wieder als zweite Kraft hinter Red Bull Racing einnisten können. Was ich aber weiss, das ist – die ganzen Verbesserungen haben viel gebracht, der Renner ist wieder konkurrenzfähiger. Denn das Ergebnis im Rennen war nicht geschenkt, wir waren hier von der ersten Trainingsrunde an gut aufgestellt.»



«Aber in der kommenden Woche in Monza, auf einer ganz anderen Art von Rennstrecke, wird sich zeigen, wo wir derzeit wirklich stehen.»





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3