Lewis Hamilton: «Trafen die falsche Entscheidung»

Nach seinem Q2-Aus musste Mercedes-Star Lewis Hamilton das Rennen in Zandvoort von Position 13 in Angriff nehmen. Nach 72 Runden und einer langen Unterbrechung kreuzte er die Ziellinie als Sechster.

Fast hätte es für die Top-5 gereicht, doch am Ende des Rennens auf dem niederländischen Rundkurs von Zandvoort fand Lewis Hamilton keinen Weg vorbei am Ferrari von Carlos Sainz. Der siebenfache Weltmeister gab alles, kreuzte die Ziellinie aber letztlich mit 0,668 sec Rückstand hinter dem Spanier als Sechster.

Der Mercedes-Star, der das Rennen von Startplatz 13 in Angriff nehmen musste, nachdem er am Vortag nicht ins Q3 vorgestossen war, erklärte nach dem Fallen der Zielflagge: «Ich war am Ende schneller als Sainz, ich hätte einfach das DRS gebraucht.» Trotzdem war er nicht frustriert.

Im Gegenteil – Hamilton beteuerte: «Ich fühle mich wirklich gut, denn ich wusste nicht, wie das Rennen laufen würde. Ich zerbrach mir gestern den Kopf darüber, was wir falsch gemacht haben und wie ich auf dieser Startposition hatte landen können. Und dann dachte ich darüber nach, wie ich im Rennen nach vorne kommen konnte.»

Der frühe Regen bot eine Chance, die das Mercedes-Team nicht nutzte. Hamilton dazu: «Ich war der Einzige, der auf der mittelharten Reifenmischung losfuhr und ich wollte etwas anderes machen als die Fahrer, die in meiner unmittelbaren Nähe losfuhren – aber nicht etwas anderes als der Rest des Feldes. Dann kam der Regen und als Team fällten wir die falsche Entscheidung.»

«Letztlich hat das Team entschieden», verriet der 103-fache GP-Sieger im Gespräch mit «Sky Sports F1». «Und wir haben einen hohen Preis dafür bezahlt. Ich fiel weit zurück und musste danach alles daran geben, um wieder Boden gutzumachen. Es war ein gutes Beispiel dafür, dass man wieder aufstehen und weitermachen muss, wenn man hinfällt. Jedes Mal, wenn ich an die Box abbog, fiel ich wieder zurück und musste wieder eine Aufholjagd starten. Ich war wirklich happy, als ich etwa am McLaren vorbei kam, denn das ist auf dieser Strecke nicht einfach.»

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3