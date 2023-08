Charles Leclerc (Ausfall): «Einfach nur enttäuschend»

Charles Leclerc sah die Zielflagge in Zandvoort nicht. Nachdem er im Qualifying bereits durch einen Crash vorzeitig ausgefallen war, sorgte im Rennen ein Schaden am Unterboden seines Ferrari für ein enttäuschendes Ende.

Für Charles Leclerc endete ein schwieriges Wochenende in Zandvoort mit einer grossen Enttäuschung. Der Monegasse startete von Platz 9 ins Rennen, nachdem er tags zuvor im dritten Qualifying-Segment einen Crash verursacht hatte. Der Ferrari-Star bog nach der ersten Rennrunde an die Box ab und tat alles, um nach vorne zu kommen.

Doch am Ende musste er einen bitteren Nuller hinnehmen, 31 Runden vor dem Fallen der Zielflagge wurde er angewiesen, seinen roten Renner an der Box abzustellen. Grund dafür war ein Schaden am Unterboden, den er sich bei einem unliebsamen Treffen mit Oscar Piastri zugezogen hatte. «Das war wirklich ein kniffliges Rennen», seufzte er nach seinem Ausfall.

«Am Anfang war es wirklich schwierig, die Bedingungen richtig einzuschätzen. Wir haben ein paar Tropfen erwartet, aber keinen so starken Regen. Als ich in die letzte Kurve der ersten Runde einbog, sah ich dann, wie stark es regnete, und ich entschied in letzter Sekunde, an die Box abzubiegen. Ich wusste, dass ich das sehr spät tat, aber letztlich war es richtig so, denn wir hatten dadurch mehr zu gewinnen als zu verlieren», schilderte der 25-Jährige aus Monte Carlo.

«Leider geriet ich mit Oscar zusammen und dabei wurde mein Unterboden beschädigt. Ich verlor dadurch so viel Abtrieb, dass es eine ganz andere Welt war, das Auto war hinterher sehr, sehr schwierig zu fahren. Das Problem wurde im Laufe des Rennens immer grösser, deshalb musste ich schliesslich aufgeben», seufzte Leclerc.

«Das ganze Wochenende verlief nicht nach Wunsch, und es war ein sehr frustrierendes und extrem schwieriges Rennen. Es war einfach nur enttäuschend», fügte der aktuelle WM-Sechste sichtlich niedergeschlagen an. Und er ergänzte: «Ich hoffe, dass wir nächste Woche in Monza, wo wir von den Fans stark unterstützt werden, ein grossartiges Rennen zeigen können.»

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3