Christian Horner: Max ist derzeit einfach unantastbar

​Wer soll diesen Max Verstappen aufhalten? Nach dem neunten Sieg in Folge des 25-jährigen Red Bull Racing-Stars in Zandvoort sagt Teamchef Christian Horner: «Max ist derzeit unantastbar.»

Neun Siege in Folge, dritter Sieg beim Heim-GP in Zandvoort hintereinander, Max Verstappen scheint nicht aufzuhalten zu sein, egal bei welchen Bedingungen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Max ist in einer Form, in welcher er einfach unantastbar ist. Ich glaube nicht, dass es einen Piloten in der Startaufstellung gibt, der mit diesem Auto so gut fahren könnte.»

«Neun Rennen in Folge zu gewinnen, das ist der reine Wahnsinn. Keiner von uns hätte gewagt, vor der Saison von so etwas zu träumen. Und ganz ehrlich – nachdem Sebastian Vettel 2013 mit uns diese neun Rennen gewann, dachte ich, dass wir das wohl nie wieder erreichen. Wir erleben einen Fahrer auf der Höhe seiner Kunst, wie wir das nur ganz selten sehen.»

«Das dritte Jahr in Folge fährt Verstappen in grandioser Form, und am meisten Eindruck macht mir dabei, wie gelassen er unter Druck agiert. Ich meine, wir hatten 120.000 Fans hier, und alle haben natürlich erwartet, dass Max hier den Sieg einfährt. Die Erwartungen an ihn waren immens, aber er hat immer die Fassung bewahrt und cool seine Leistung geliefert. Das muss erst mal einer hinkriegen.»





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3