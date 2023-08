Daniel Ricciardo: Bruch komplizierter als gedacht

Daniel Ricciardo ist am Sonntag an der Hand operiert worden. Die OP verlief gut, allerdings dürfte der Australier etwas länger ausfallen als zunächst gedacht.

Pechvogel Daniel Ricciardo ist erfolgreich an der Hand operiert worden, nachdem er sich im Training in Zandvoort einen Mittelhandknochen links brach. Das gab Red Bull Racing bekannt.

Die OP wurde in Barcelona von Dr. Xavier Mir vorgenommen, einem Spezialisten. Bei dem Eingriff wurden mehrere Schrauben und eine Platte angebracht.

«Die OP ist gut verlaufen, auch wenn der Bruch komplizierter als gedacht war. Er bleibt für ein paar Tage in Barcelona zur Beobachtung», sagte Peter Bayer, CEO von Alpha Tauri, bei Sky.

Auch Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko bestätigte, dass der Bruch «kompliziert» sei. «Es ist kein gerader Bruch.»

Was bedeutet das für ein Comeback von Ricciardo? Das ist aktuell noch unklar.

In Zandvoort wurde der Australier durch Liam Lawson ersetzt, der an dem schwierigen Rennwochenende eine ordentliche Leistung zeigte und im Rennen 13. wurde. «Es sieht für die nächsten zwei Rennen schlecht aus», sagte Marko. Das würde bedeuten, dass Ricciardo am kommenden Wochenende in Monza und zwei Wochen später in Singapur (17. September) nicht im Auto sitzt.

Eine Woche nach Singapur fährt die Formel 1 in Japan (24. September), wo dann offenbar ein Comeback angepeilt werden könnte. Am 8. Oktober wiederum gastiert die Königsklasse in Katar. Dann sollte Ricciardo spätestens wieder mitmischen können.

Und was sagt Ricciardo? Der postete ein Bild aus dem Krankenbett, versehen mit den Worten: «Das ist kein Rückschlag, nur alles Teil des Comebacks!»

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3