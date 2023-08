Mick Schumacher: «Die Zeit läuft ein bisschen davon»

Wie geht es für Mick Schumacher in der Formel 1 weiter? Der 24-Jährige gibt beim Rennen in Zandvoort zu, dass die Uhr inzwischen tickt.

Die Sommerpause in der Formel 1 ist vorbei, und das ist normalerweise der späteste Startschuss für die Fahrer, ihre Zukunft in der Königsklasse festzuzurren. So verrückt wie sonst ist die sogenannte «Silly Season» aber diesmal gar nicht, was es Mick Schumacher nicht leicht macht, einen Stammplatz für 2024 zu ergattern.

Dementsprechend zugeknöpft gab sich der 24-Jährige am Rande des 13. Saisonrennens in Zandvoort, als er über seine Zukunft sprechen sollte. Konkret auf einen möglichen Zeithorizont für eine Entscheidung angesprochen, sagte Schumacher bei Sky: «Einen Zeithorizont gibt es noch nicht. Ich arbeite noch dran.»

Er gibt allerdings zu, dass die Uhr tickt. «Die Zeit läuft ein bisschen davon, aber im Endeffekt muss ich mir die Zeit nehmen.»

In dieser Saison ist Schumacher Ersatzfahrer bei Mercedes, verrichtet viel Simulatorarbeit für die Silberpfeile.

Viele Cockpits sind für 2024 nicht frei, zuletzt kristallisierte sich ein Platz bei Williams als Option heraus, denn bei dem Traditionsrennstall steht Rookie Logan Sargeant zunehmend unter Druck, er kann mit Alex Albon nicht mithalten, hat mit Problemen zu kämpfen und wartet immer noch auf seinen ersten Punkt.

Williams-Teamchef James Vowles erhöhte nun nochmal den Druck: «Die Formel 1 ist die Spitze des Motorsports und ein knallharter Wettbewerb. Man muss sich seinen Platz dort verdienen», so Vowles.

Bedeutet für Sargeant: «Er muss sich weiterentwickeln und besser werden. Er braucht mehr Konstanz, und sein Rückstand auf Alex muss mit der Zeit schrumpfen.»

Mick Schumachers Onkel Ralf weiß, dass die Formel 1 «immer sehr dynamisch» ist, «es kann alles passieren. Er ist nach wie vor mitten im Geschehen. Er macht bei Mercedes Simulatorarbeit. Von daher ist er auf Stand-by. Er muss Geduld haben». Auch wenn die Zeit weiter davonläuft.

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3