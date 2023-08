Das änderte alles: Verstappen verrät Erfolgsgeheimnis

In Zandvoort hat Max Verstappen das neunte Rennen in Folge gewonnen, seit Miami ist der Niederländer nicht zu schlagen. Weil in Baku etwas passierte, wie er verriet.

Nach dem Rennen in Baku war Sergio Pérez noch auf Augenhöhe. Es war der vierte Saisonlauf, der erste Sprint des Jahres inklusive. Pérez hatte in Baku Sprint und Hauptrennen gewonnen, lag in der Gesamtwertung sechs Zähler hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen.

Es schien, als könne Pérez den Weltmeister herausfordern, um den Titel fahren oder den Kampf zumindest auf Augenhöhe ausfechten.

Doch dann legte Verstappen erst richtig los. Denn seitdem, also seit dem auf Baku folgenden GP in Miami, hat der Niederländer alle Rennen gewonnen, am Sonntag in Zandvoort war es der neunte Sieg in Folge. Der Niederländer ist der Dominator der Formel 1, der Vorsprung auf Pérez beträgt inzwischen, nach 13 Rennen, beeindruckende 138 Punkte.

Nach dem jüngsten Erfolg bei seinem Heimspiel wurde er gefragt, was damals passiert sei, dass er nun auf einem anderen Level als der Rest agiere.

«Ich habe viel aus dem Rennen in Baku gelernt, wie man einige Dinge mit dem Auto macht, wie man es einstellt», verriet Verstappen. «Ich habe das Rennen in Baku nicht gewonnen, aber ich habe wirklich eine Menge ausprobiert und verschiedene Tools im Auto verwendet.»

Das hat sich irgendwann im Laufe des Rennens in Baku ausgezahlt - und auch in der Zukunft.

«Deshalb war es während des gesamten Rennens etwas inkonstant, aber an einem Punkt bin ich in einen guten Rhythmus gekommen mit dem, was ich fand. Aber dann habe ich meine Reifen ein bisschen zu sehr beschädigt. Aber ich dachte mir 'OK, das ist für die nächsten Rennen ganz interessant'. Und das habe ich im Grunde genommen umgesetzt, und es hat mir auf jeder Strecke geholfen.»

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3