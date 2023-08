Niederlande-GP: Sergio Pérez von Verstappen verblüfft

​Die Boxenstoppstrategie von Red Bull Racing in Zandvoort warf Fragen auf. Der Mexikaner Sergio Pérez war am Funk baff, wie ihn Max Verstappen unterschneiden konnte. RBR-Teamchef Christian Horner erklärt das.

Formel-1-Champion Max Verstappen weiss: «Bei Rennen, in welchen es wie zuletzt in Zandvoort drunter und drüber geht, ist es nicht nur ganz schwierig, den Wagen auf der Bahn zu halten; es ist für ein Team auch leicht, strategische Fehler zu machen.»

Ganz wichtig ist dabei die Kommunikation: Der Fahrer spürt, wie sich die Piste präsentiert, doch oft weiss er oft nicht, dass es in einem anderen Streckenteil schon schüttet, während er noch auf trockener Bahn unterwegs ist.

Die Boxenstoppstrategie von Red Bull Racing in den Niederlanden warf Fragen auf. Denn letztlich spülte sie Weltmeister Verstappen wieder in Führung, und sofort stand der Vorwurf im Raum, Sergio Pérez sei nicht begünstigt worden.

Aber die Antworten auf solche Fragen sind gemäss Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ganz einfach. Der Engländer sagt: «Die Fahrer begannen das Rennen auf Slicks, aber dann kam Regen. Wenn die Verhältnisse an der Grenze zum Wechsel auf Intermediates sind, dann ist die Entscheidung für den Leader nicht einfach.»



«Sergio Pérez hat als Erster auf Intermediates gewechselt, und das hat ihn in Führung gebracht. Verstappen tat das eine Runde später, war aber dann wie entfesselt – er hat reihenweise die vor ihm fahrenden Piloten überholt und den Rückstand auf Pérez rapide verringert.»



«Checo erhielt eine Angabe, welchen Vorsprung er herausfahren sollte, aber Verstappen flog förmlich dahin – in nur drei Runden machte er auf Sergio sieben Sekunden gut.»



Die Bahn trocknete schnell ab.



Red Bull Racing holte dann Verstappen als Ersten an die Box, um zurück auf Slicks zu wechseln, nicht Leader Pérez. Der Mexikaner wurde eine Runde später abgefertigt, aber weil Max in den Runden vor und nach dem Stopp erheblich schneller war, lag der Niederländer beim Heimrennen wieder in Führung.



Pérez war am Funk baff: «Hat uns Verstappen unterschnitten?» fragte er ungläubig.



Christian Horner weiter: «Wir mussten auf Alonso und Gasly reagieren, die früh hereingekommen waren, um sich Slick-Reifen abzuholen. Auch Albon zeigte im Williams zu diesem Zeitpunkt verblüffende Rundenzeiten. Wir wussten – wenn wir Checo zuerst reinholen, besteht die Gefahr, dass ein gegnerisches Auto im gleichen Aufwasch unsere beiden Autos überholt. Das konnten wir uns nicht leisten.»



Verstappen fuhr danach zum dritten Sieg in Folge in Zandvoort und zum neunten Sieg hintereinander 2023, Sergio Pérez verlor Rang 3 wegen einer Zeitstrafe an Pierre Gasly.





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3