Ferrari: Heimrennen in Monza mit neuer Lackierung!

So fuhr Ferrari 2022 in Monza

​Ferrari hat verraten, wie die Overalls von Charles Leclerc und Carlos Sainz fürs Heimrennen beim Grossen Preis von Italien in Monza aussehen werden. Auf die Sonderlackierung des Autos müssen wir warten.

Wie 2022 tritt Ferrari zum Heim-GP im königlichen Park von Monza mit einer besonderen Lackierung an. Vor einem Jahr feierte Ferrari das 75-jährige Bestehen mit einem anders bemalten Rennwagen, die gelben Stilelemente waren nicht Jedermanns Sache. Die Fahrer traten in gelben Overalls an. Hintergrund: Gelb ist die Farbe der Ferrari-Stadt Modena.

Nun hat Ferrari schon mal gezeigt, wie die Anzüge des Monegassen Charles Leclerc und des Spaniers Carlos Sainz in diesem Jahr in Monza aussehen – erneut ist viel Gelb zu sehen, dazu ein Ferrari-Schriftzug im klassischen Stil.

In Italien wird gemunkelt, das Formel-1-Auto werde sich optisch an die Lackierung des Hypercar 499P anlehnen, mit welchem die Italiener bei der Rückkehr nach Le Mans gleich den Gesamtsieg erringen konnten, erstmals seit 1965, den zehnten insgesamt.

Wie der Ferrari von Leclerc und Sainz aussieht, soll am Donnerstag enthüllt werden.





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3