Ralf Schumacher: Neuer Stallgefährte für Verstappen

​Red Bull Racing-Teamchef beteuert, dass der Mexikaner Sergio Pérez auch 2024 an der Seite von Max Verstappen fahren werde. Aber GP-Sieger Ralf Schumacher könnte sich für diesen Platz einen anderen Piloten vorstellen.

Sergio Pérez besitzt bei Red Bull Racing einen Vertrag bis Ende 2024. Aber wann immer der Mexikaner schwächelt, ist sofort davon die Rede, dass er ersetzt werden könnte. RBR-Teamchef Christian Horner in Zandvoort: «Seine Situation ist klar, er ist 2024 unser Fahrer. Er ist Zweiter in der WM und der einzige Fahrer neben Max Verstappen, der Grands Prix gewonne hat.»

Für Ralf Schumacher (48) ist das alles nicht so klar. Der sechsfache GP-Sieger sagt in seiner Nachbetrachtung des Niederlande-GP: «Max Verstappen hat nun zum neunten Mal in Folge gewonnen, er dominiert die Formel 1 nach Belieben. Ob er bis zum Saisonende alle Rennen gewinnen kann, ist schwer zu sagen. Sicherlich ist das möglich, aber irgendwann wird er wahrscheinlich auch mal Pech haben.»

Der GP-Experte unserer Kollegen von Sky weiter: «Sergio Pérez leistete sich mal wieder einen Fehler, als er bei der Boxeneinfahrt gegen die Bande fuhr und sich bei dieser Aktion auch noch eine Strafe eingehandelt hat, die ihm am Ende Platz 2 kostete.»

Ralf wagt die Aussage: «Ich glaube, seine Tage bei Red Bull sind gezählt. Dr. Helmut Marko ist nicht gerade für seine warmherzige Art und Weise im Umgang mit Pérez bekannt. Ich glaube, dass Sergio als Typ damit nicht so gut umgehen kann, so erkläre ich mir auch diese schweren Patzer. Pérez wirkte das ganze Wochenende über sehr schlecht gelaunt, enttäuscht, ja sogar abwesend. Ich denke, dass es da schon Vereinbarungen gab bezüglich einer Trennung nach dem Saisonende.»



«Der Neuseeländer Liam Lawson feierte seine Premiere in der Formel 1. Er wird bei AlphaTauri für 2024 in Frage kommen. Dr. Marko traut ihm sehr viel zu, manche Leute sehen das ein wenig anders. Sein Wochenende war in Ordnung, er hat das Beste herausgeholt. Im Übrigen ist es eine Sensation, dass es mal wieder ein Fahrer aus der DTM in die Formel 1 geschafft hat. Das hat es lange nicht gegeben. Aber bei Red Bull Racing sehe ich ihn nicht.»



«Schon eher könnte ich mir vorstellen, dass Lando Norris der neue Teamkollege von Verstappen wird. Die beiden sind gute Freunde. Ich gehe davon aus, dass Verstappen am Ende entscheiden wird, wer sein Teamkollege wird. Das ist nichts Unübliches. Das gab es schon bei Senna, auch mein Bruder hatte dieses Recht. Wenn ein Fahrer wie Verstappen so viel für den Teamerfolg beisteuert, finde ich es auch gut, dass man ihm damit möglichst den Rücken freihält.»





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3