ServusTV: 630.000 Fans bei Heim-Gala von Verstappen

​Den turbulenten niederländischen Heim-Grand Prix von Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) in Zandvoort sahen bei ServusTV am Sonntag mehr als 630.000 Formel-1-Fans.

Der Traditions-GP der Niederlande vom 27. August in Zandvoort brachte den nächsten Sieg von Doppel-Weltmeister Max Verstappen, es ist bereits der neunte in Folge. Der zweifache Weltmeister wurde dabei über drei Tage vor Ort frenetisch angefeuert, die 300.000 Besucher an der Nordsee liessen sich vom wankelmütigen Wetter die Laune nicht verderben.

Auch die TV-Quoten sind trotz Dominanz von Red Bull Racing (13 WM-Läufe, 13 Siege) erfreulich. Der österreichische TV-Sender ServusTV darf sich über anhaltend gut Zuschauerzahlen freuen. Das Rennen von Zandvoort sahen beim Salzburger Privatsender aus dem Red Bull Media House im Durchschnitt 630.000 Zuschauer. Das bedeutet einen Marktanteil von etwa knapp 30 Prozent.

In der Zeit der Unterbrechung des Rennens wegen starken Regens gegen 16.30 Uhr notierte ServusTV 605.000 Zuschauer. Beim Re-Start des Rennens ab 17.15 Uhr über die letzten sieben Runden waren dann nochmals 624.000 Personen zugeschaltet und verfolgten das Finish mit dem weiteren Sieg von Verstappen.



Am Samstag beim Qualifying hatten in Österreich im Durchschnitt 292.000 Personen eingeschaltet, eine sehr solide Quote, sie sahen die Pole-Fahrt von Dominator Verstappen. Der Analyse des Qualifyings wohnten 176.000 Personen bei – die Vorberichte dazu sahen im österreichischen Sendegebiet 148.000 Formel-1-Fans.



In Monza ist in Österreich dann wieder der ORF mit der Live-Übertragung an der Reihe. Die Kooperation zwischen Hauptrechtehalter ServusTV und dem ORF besteht in Österreich seit 2021, der Kooperations-Deal läuft vorläufig noch bis Ende 2024.





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3