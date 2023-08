Jacques Villeneuve singt Loblied auf Max Verstappen

In Zandvoort hat Max Verstappen seinen neunten GP-Sieg in Folge eingefahren und seine Dominanz lässt auch kritische Stimmen laut werden. Jacques Villeneuve lobt hingegen den Red Bull Racing-Star.

Der erste Platz im Heimspiel von Zandvoort war Max Verstappens elfter GP-Triumph in diesem Jahr und sein neunter Sieg in Folge. Damit hat der Niederländer aus dem Red Bull Racing-Team nicht nur seine Führung auf 138 WM-Zähler ausgebaut, sondern auch Sebastian Vettels Rekord für die meisten GP-Siege in Folge erreicht. Gewinnt der 25-Jährige auch in Monza, ist er mit zehn aufeinanderfolgenden Siegen der alleinige Rekordhalter.

Einigen Beobachtern ist die Dominanz des WM-Leaders ein Dorn im Auge. Sie sagen, dass die Überlegenheit eines einzelnen Fahrers nicht gut ist für den Sport. Doch Jacques Villeneuve will nicht in diese Kerbe hauen. Der Weltmeister von 1997 winkt gegenüber «RacingNews365» ab: «Wen kümmert es, ob es gut für den Sport ist? Er ist überragend, so einfach ist es. Und das sollte man auch nicht stoppen.»

«Er hat es geschafft, besser als jeder andere Fahrer zu sein. Er arbeitet mit seinem Ingenieur und seinem Team und hat das Auto in eine zweite Haut für sich verwandelt», schwärmt der Kanadier. «Wenn du das geschafft hast, dann musst du gar nicht mehr gross nachdenken. Das Auto tut genau das, was du von ihm verlangst.»

«Deshalb denkt Sergio Pérez jedes Jahr für zwei oder drei Rennen, dass er Max schlagen kann. Aber dann schafft es Max, dass sein Auto genau das macht, was er will. Und dann zerstört er Pérez. Das macht den Unterschied aus. Ich hatte das selbst gegen Ende der Saison 1996 und im Jahr 1997. Ich stieg ins Auto und dachte: ‚Ich weiss, dass das Auto das kann.‘ Und so war es auch. Und wenn eine kleine Änderung nötig ist, dann sprichst du mit den Ingenieuren und alles funktioniert so, wie du es willst. Dann fährst du zwei, drei Zehntel schneller, weil du nicht noch einmal darüber nachdenken musst, was passieren wird», weiss Villeneuve aus eigener Erfahrung.

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3