Diesen Teamkollegen wünscht sich Max Verstappen

Max Verstappen verrät, mit welchem Teamkollegen er am liebsten auf Punktejagd gehen würde

Formel-1-Champion Max Verstappen fährt derzeit an der Seite von Sergio Pérez für Red Bull Racing. Sein Traum-Teamkollege ist aber ein ganz anderer Pilot, wie der 25-jährige Niederländer verrät.

Max Verstappen hat keinen Grund zur Klage, wenn es um seinen Teamkollegen geht: Sergio Pérez sitzt zwar im gleichen Auto wie der WM-Leader, wirklich gefährlich wird er dem Titelverteidiger aber nicht. Nach dem 13. von 22 Kräftemessen in diesem Jahr führt Verstappen die WM mit komfortablem Vorsprung an: Stolze 138 WM-Zähler trennen das Duo, das derzeit im besten Rennauto sitzt.

Weil der Abstand so gross ist, wird viel über mögliche neue Stallgefährten für den zweifachen Champion diskutiert. Ein Name, der immer wieder fällt, ist Lando Norris. Der erst 23-jährige McLaren-Pilot hat zwar noch keinen GP-Sieg errungen, konnte aber in seinen bisherigen viereinhalb Formel-1-Jahren schon einige Glanzpunkte setzen.

Verstappen, der Norris auch schon als seinen besten Freund in der Startaufstellung bezeichnet hat, erklärte bei den Kollegen von «Sky Sports Italia»: «Wir haben bereits darüber gesprochen. Aber er hat sich vertraglich für eine ganze Weile an das McLaren-Team gebunden. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.»

Als seinen Traum-Teamkollegen würde er den schnellen Rennfahrer aus Bristol aber nicht bezeichnen. Auf die Frage, wen er am liebsten an seiner Seite hätte, wenn er die freie Wahl hätte, erklärte Verstappen: «Wenn ich mir mein eigenes Dream-Team schaffen dürfte und auch Leute aus der Vergangenheit wählen würde, dann würde ich am liebsten an der Seite meines Vaters fahren.»

Jos Verstappen trat selbst mal in der Formel 1 an und bestritt zwischen 1994 und 2003 insgesamt 106 GP-Einsätze. Der heute 51-jährige Niederländer konnte keinen WM-Lauf für sich entscheiden, holte in seiner ersten Saison aber zwei Podestplätze im Benetton B194.

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3