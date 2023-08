Red Bull Formula Nürburgring: Motorsport-Feuerwerk

​Tolles Programm bei Red Bull Formula Nürburgring am 9. September 2023: Die Fans dürfen sich auf ein Motorsport-Feuerwerk freuen, mit GP-Stars, NASCAR, Drift-Cars, Freestyle-Motocross und Trialbike-Show.

Mit Red Bull Formula Nürburgring kehrt auch die Formel 1 auf die legendäre Nordschleife zurück, am 9. September 2023, im Rahmen von Show-Runs auf der wohl schwierigsten Rennstrecke der Welt. Erstmals seit mehr als zehn Jahren feiern Grand-Prix-Boliden ihr Comeback an einem der historischsten Orte des Motorsports, am Fusse der Nürburg.

Am 9. September werden 30.000 Motorsportfans in der Müllenbachschleife die Show-Runs der GP-Piloten Sebastian Vettel und Yuki Tsunoda verfolgen. Sie drehen ihre Runden hautnah vor den Zuschauertribünen und biegen dann auf die 20,832 Kilometer lange Nordschleife ab.

Motorsportfans erwartet bei «Red Bull Formula Nürburgring» von 10.30 bis 14.30 Uhr ein überaus vielfältiges Programm. Unter Anderen dürfen sich die Fans freuen auf:



Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing RB7

Yuki Tsunoda (J), Honda NSX GT3

Gerhard Berger (D), Ferrari F1-412 T2

Ralf Schumacher (D), Williams FW25

Mathias Lauda (A). Ferrari 312 B3

Philipp Eng (A), BMW V12 LMR

Patrick Friesacher (A), NASCAR-Toyota

Bernhard Auinger (A), Porsche GT2 RS



Neben den Formel-1-Assen werden zahlreiche Vertreter anderer Motorportdisziplinen ihre Boliden zeigen: So haben die Red Bull-Driftbrothers, Elias und Johannes Hountondji, ihre Teilnahme zugesagt.



Die beiden Deutschen haben als Team bereits zahlreiche Podiumsplätze und Meisterschaften in der Kategorie Drift für sich entschieden und 2017 gar die komplette Nordschleife umdriftet; sie werden das Publikum mit ihren spektakulären Drift-Fähigkeiten beeindrucken.



Elias Hountondji: «Dass wir Teil von Red Bull Formula Nürburgring sein dürfen, lässt unser Motorsport-Herz höherschlagen. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit der Community und dass wir dieses Jahr wieder über diese legendäre Strecke driften können.»



Ebenso mit Spannung erwartet wird der Auftritt von Trial-Freestyle-Ass Adrian Guggemos, der bereits mit acht Jahren seine erste Trial-Meisterschaft gewann. Mit Aras Gibieža gibt sich einer der besten Stuntfahrer der Welt die Ehre und wird mit seinen Tricks den Fans an der Müllenbachschleife den Atem rauben.



Aus Niederdorla in Thüringen stammt der Freestyle-Motocross-Profi Luc Ackermann, der mit 19 Jahren den jüngsten Motorrad Double-Backflip aller Zeiten sprang, und auch bei diesem Event den ein oder anderen spektakulären Sprung demonstrieren wird.



Zuschauer können sich auf viele Highlights freuen, so haben sie die einmalige Möglichkeit, den Rennboliden im Show-Paddock ganz nahe zu kommen – der auch Ausgangspunkt des Show-Runs ist und von dem aus die Formel-1-Stars und Motorsportgrössen starten werden.



Gegen 14.15 Uhr kommt die Action mit einem grossen Finale der Formel-1-Boliden zum krönenden Abschluss.



Mehr Informationen zum vierstündigen Motorsportprogramm von Red Bull Formula Nürburgring sowie zu den Tickets finden Sie mit diesem Link in Rot.