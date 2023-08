Mike Krack: Aston Martin auch 2024 mit Alonso/Stroll

​Aston Martin-Teamchef Mike Krack will seinen Rennstall wieder dahin zurückführen, wo die Grünen zu Beginn der Saison waren – als zweite Kraft in der Königsklasse hinter Red Bull Racing.

Aston Martin war zu Beginn der GP-Saison 2023 die Überraschung: Der scheinbar ewig junge Fernando Alonso fuhr in den ersten acht Saisonrennen sechs Podestplätze ein (vier Mal Dritter, zwei Mal Zweiter), dann geriet der Aston Martin-Express ein wenig aus dem Takt. «Die Gegner haben aufgeholt, dann überholt», stellte Teamchef Mike Krack fest.

Der 51-jährige Luxemburger gibt auch zu, dass die Grünen in Sachen Entwicklung nicht alles richtig gemacht haben. Mit jüngsten Verbesserungen am Unterboden des Autos soll das korrigiert werden – bei tückischen Pistenverhältnissen in Zandvoort brillierte Alonso mit Rang 2 hinter Seriensieger Max Verstappen.

Wie geht es weiter? Was kann Aston Martin im Highspeed-Tempel von Monza reissen? Also auf einer ganz anderen Art von Rennstrecke.

Mike Krack im Fahrerlager des Autodromo von Monza auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Wir sehen das auch so, Zandvoort war ein Wochenende, an dem es für uns wieder ein wenig besser aussah. Aber man muss vorsichtig bleiben in Bezug darauf, was dies für die kommenden Rennen bedeutet. Ganz besonders im Hinblick auf Monza, da wir hier mit ganz anderen Flügeln fahren, um möglichst viel Speed zu gewinnen.»



«Wir haben aber nicht vergessen, dass einige unserer Gegner in den Niederlanden Schwierigkeiten hatten; entweder, weil sie strategisch nicht alles richtig machten oder weil Fahrer ungewöhnlich weit hinten losfahren mussten, nach individuellen Problemen im Training. Auch wir glauben, dass wir einen kleinen Schritt nach vorne getan haben, aber das müssen wir bestätigen.»



Apropos bestätigen: Lance Stroll hat nun nach 13 WM-Läufen 47 WM-Punkte erkämpft, der Kanadier ist derzeit WM-Neunter. Fernando Alonso jedoch liegt auf Zwischenrang 3, der Spanier hat fast gut drei Mal so viele Punkte eingefahren wie Stroll. Sind die Unterschiede zwischen den beiden Fahrern nicht beunruhigend? Oder ist Lances Platz als Sohn von Teambesitzer Lawrence Stroll ohnehin ungefährdet?



Mike Krack differenziert: «Erstens – wir fahren auch 2024 mit Lance und Fernando. Wir sehen einen Lance, der sehr hart arbeitet, zuhause im Simulator und auch an der Rennstrecke mit den Technikern. Wenn wir ins Detail gehen, dann liegt er oft in der Nähe von Alonso. Aber durch verschiedene Gründe, die oft nicht in seiner Hand lagen, ist der Unterschied an Punkten grösser als der Unterschied an Speed. In Zandvoort etwa waren wir bei der Strategie für sein Rennen nicht entschlossen genug, und das hat sein Rennen ruiniert, er wurde Elfter. Da müssen wir für ihn einen besseren Job machen.»



«Wenn alles normal läuft, dann liegt Stroll im Bereich von ungefähr drei Zehntelsekunden in der Nähe von Fernando, und ich weiss nicht, wie vielen Piloten das gelingen würde. Die Gerüchte, wonach Stroll langsam entmutigt sei oder dass ihm die Lust an Formel 1 vergehe, die erkennen wir bei der Arbeit mit ihm nicht.»



Wie lange wird Aston Martin eigentlich die Entwicklung des Modells AMR23 vorantreiben? Mike Krack: «Wir halten einen hohen Rhythmus, weil wir glauben, dass wir vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements auch für 2024 etwas lernen. Der einzige Grund, um die Entwicklung zu stoppen, wäre, wenn wir einsehen müssten, dass dadurch die Arbeit am nächstjährigen Auto leiden würde. Aber das erkennen wir bislang nicht.»



Im Rahmen des Nachwuchsfahrer-Programms fährt der Brasilianer Felipe Drugovich hier in Monza das erste freie Training für Aston Martin. Vorgeschrieben im Reglement sind zwei solcher Einsätze pro Saison. Wo und mit wem wird das Aston Martin über Monza hinaus absolvieren? Mike Krack: «Das haben wir noch nicht entschieden, weder in Bezug auf den Fahrer noch auf den Ort.»



Kann Aston Martin in Monza einen Podestplatz einfahren? Krack grinst: «Wenn du das sagt, dann akzeptiere ich das gerne.»





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3