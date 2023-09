Carlos Sainz (Ferrari): Verstappen unter Druck setzen

In diesen Farben tritt Ferrari zum Heimrennen von Monza an

​Carlos Sainz und der Monegasse Charles Leclerc haben das GP-Wochenende mit einer Veranstaltung mit Tifosi in Mailand begonnen. Der Spanier ist kämpferisch: «Wir müssen Max Verstappen unter Druck setzen.»

Das ist Balsam auf die Seele der 2023 sieglosen Carlos Sainz und Charles Leclerc: Die beiden Ferrari-Fahrer mischten sich in Mailand unter die Fans, und die Reaktion der Tifosi zeigt – die Faszination für den berühmtesten Rennstall der Welt ist ungebrochen, die Treue der Ferrari-Anhänger scheinbar grenzenlos.

Der 28-jährige Madrilene Sainz freut sich: «Es sind heute mehr Fans zu dieser Veranstaltung gekommen als vor einem Jahr, und damals waren wir konkurrenzfähiger. In schwierigen Momenten für das Team zeigt sich eben, wie sehr die Tifosi hinter uns stehen.»

«Wir müssen es schaffen, Verstappen unter Druck zu setzen, dann macht auch er Fehler. Charles und ich müssen uns in eine Position manövrieren, dass wir eine Gelegenheit packen können, sollte sie sich ergeben. Wir werden alles daran setzen, den Fans einen Podestplatz zu schenken. Wenn ich etwas in der Formel 1 gelernt habe, dann – in der Königsklasse ist so gut wie alles möglich.»

Charles Leclerc ergänzt: «Klar wird es nicht einfach sein, wie zuletzt 2019 hier in Monza zu gewinnen. Aber gerade hier in Monza hat sich in den letzten Jahren gezeigt – du musst nicht unbedingt im schnellsten Auto sitzen, um hier zu triumphieren. Monza am ähnlichsten ist noch Spa-Francorchamps, und dort lief es für uns nicht so schlecht.» (Leclerc wurde Dritter, M.B.)



Auch der fünffache GP-Sieger Leclerc ist der Ansicht: «Klar ist Max Verstappen zu bezwingen. Monza ist für uns ein ganz besonderes Rennen, diese Atmosphäre ist unvergleichlich.»





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3