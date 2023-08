ServusTV: Streifzug durch frühere Rennsport-Epochen

Der Salzburger Privatsender ServusTV zeigt am Donnerstagabend eine spezielle Sendung mit Protagonisten und Fahrzeugen aus vergangenen Rennsport-Epochen.

Nach dem umjubelten Formel-1-Heimspiel von Weltmeister Max Verstappen in Zandvoort steht am Wochenende bereits wieder ein Grand Prix auf dem Programm. Die Königsklasse ist in Italien in Monza unterwegs. Dieses Rennen wird in Österreich wieder vom ORF live übertragen. Auch das Format «Sport und Talk aus dem Hangar-7» hat im Moment beim Fernsehsender ServusTV noch Sommerpause.

Am Donnerstagabend gibt es dennoch eine unterhaltsame Einstimmung auf den italienischen Grand Prix für Racing-Fans. Diesmal geht es um historische Fahrzeuge. Ab 21.10 Uhr läuft auf ServusTV Österreich die Sendung «Legenden der Strasse». Moderiert wird der Streifzug durch vergangene Rennsport-Epochen mit zahlreichen Anekdoten von Formel-1-Reporterin Andrea Schlager.

Zu sehen sein wird ein Besuch im europaweit einzigartige Rennsport-Oldtimermuseum von Rudolf Koller am Heldenberg in Niederösterreich. Schlager wird von Österreichs Motorsport-Legende Dieter Quester (84) begleitet, der viel zu den Fahrzeugen erzählen kann. Ebenfalls mit dabei ist der langjährige Formel-1-Journalist und Gründer der Oldtimer-Veranstaltung «Ennstal Classic», Helmut Zwickl.

Beim Streifzug durch vergangene Epochen geht es auch zum sogenannten «Ventilspiel»-Rennen in Spielberg und zur Classic-Expo in Salzburg. Eleganz und Nostalgie auf vier Rädern wird hier demonstriert. Auch die Sammler der edlen Rennfahrzeuge werden vorgestellt.

Dieter Quester gesteht: «Ich bin ein ganz schlechter Beifahrer!» Ebenfalls in der Sendung «Legenden der Strasse» mit dabei ist Schauspieler und Oldtimer-Fan Rudi Roubinek, der bekannt ist als «Seyfenstein» aus der TV-Sendung «Wir sind Kaiser!»