Liam Lawson: «Das hat mich am meisten überrascht»

In Zandvoort musste Liam Lawson den Sprung ins kalte Wasser wagen: Er kam als Ersatz für den verletzten Daniel Ricciardo bei AlphaTauri zum Einsatz. Vor seinem 2. GP-Einsatz in Monza warf er einen Blick zurück.

So hatte sich Liam Lawson sein Formel-1-Debüt sicherlich nicht vorgestellt: Als sich Daniel Ricciardo im zweiten Training zum GP in Zandvoort an der linken Hand verletzte (er brach sich einen Mittelhandknochen), kam der Super-Formula-Pilot zum Einsatz. Der 21-Jährige hatte bereits für beide Red Bull-Rennställe (Red Bull Racing und AlphaTauri) mehrfach getestet und nahm auch am letzten freien Training teil, bevor er ins Qualifying musste.

Dort sicherte er sich den 19. Startplatz und im Rennen schaffte er es auf den 13. Platz – sein Teamkollege Yuki Tsunoda musste sich nach einer 5-sec-Strafe, die er für das Verursachen einer Kollision kassiert hatte, mit dem 16. Platz begnügen. Lawson hatte damit das erste Ziel, das Rennen zu beenden, erreicht.

Der Neuseeländer kommt nun auch in Monza zum Einsatz und auf das Rennwochenende auf dem Highspeed-Rundkurs konnte er sich besser vorbereiten. «Es fühlt sich besser an, denn ich war auch im Simulator und habe mehr Zeit mit dem Team und speziell mit meinen Ingenieuren verbracht, was natürlich hilfreich war», betont er.

Am schwierigsten empfand er die Aufgabe, Vertrauen in sein GP-Auto aufzubauen. «Das ist in der Formel 1 unerlässlich», erzählt Lawson, und stellt klar: «Bei den schwierigen Bedingungen, die herrschten, war das alles andere als einfach. Das Gefühl setzte sich ehrlich gesagt erst in der zweiten Rennhälfte ein.»

Auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com verrät der Rookie auch, was ihn an seinem ersten Formel-1-Wochenende am meisten überrascht hat. «Wahrscheinlich das hier», sagt er, und zeigt in die Menschentraube, die sich zu seiner Medienrunde in der Hospitality seines Teams eingefunden hat. «Die Aufmerksamkeit ist ganz anders als alles, was ich kenne. Es gibt viel, das sich verändert hat, und es bleibt nicht viel Zeit, um alles zu lernen, speziell in meiner Situation als Ersatzfahrer. Idealerweise hast du ein bis zwei Wochen Zeit dafür, ich musste das aber innerhalb von zwölf Stunden hinbekommen.»

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3