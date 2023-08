Nico Hülkenberg (Haas): Was Monza einzigartig macht

​Der Traditions-GP von Italien im königlichen Park von Monza, einer der grossen Klassiker in der Formel-1-WM. Haas-Fahrer Nico Hülkenberg spricht über die ganz besondere Herausforderung der Highspeed-Bahn.

Auch beim zehnten Besuch von Nico Hülkenberg in Monza als Formel-1-Stammfahrer bleibt der Rennklassiker im königlichen Park nordöstlich von Mailand für den Deutschen etwas ganz Besonderes.

Nico hat die Faszination Monza so umschrieben: «Monza verströmt förmlich Rennhistorie, Monza ist einzigartig. Für mich bleibt dies eines der herausragenden Rennwochenenden im ganzen Jahr. Die Fans erzeugen eine unbeschreibliche Atmosphäre, und das fühlt sich jedes Jahr wieder aufregend an.»

«Du hast einfach ein gutes Gefühl an solchen Wochenenden. Zudem bin ich einer, der Freude an gutem Essen hat, und davon kann Italien jede Menge bieten. Einmal am Wochenende werde ich mir bestimmt auch eine leckere Pizza gönnen.»

«Was die Bahn angeht, so fahren wir mit der flachsten Flügeleinstellung des ganzen Jahres, um auf den Geraden so schnell als möglich zu sein. Dadurch fühlt sich das Auto in den Kurven ganz leicht an. Daran musst du dich im ersten Training zuerst wieder gewöhnen.»

«Dazu kommen die harten Bremsmanöver, da brauchst du ein Auto mit solider Bremsstabilität. Wenn du in einen guten Rhythmus kommst, dann sind Kurven wie die beiden Lesmo, die Ascari oder die Parabolica das reine Vergnügen.»



Was rechnet sich Nico Hülkenberg mit Haas aus? Der 194-fache GP-Teilnehmer sagt: «Die Erwartungen sind nicht zu hoch, wenn ich mir ansehe, was wir in den vergangenen Rennen zeigen konnten. Wir müssen in Ruhe weiterarbeiten. In Zandvoort hatten wir einen neuen Frontflügel am Wagen, der war ein Fortschritt, auch wenn sich das durch die Wetterkapriolen im Rennen nicht so gezeigt hat.»



Beim letzten Besuch in Monza als Stammfahrer wurde Nico 2019 mit Renault Fünfter, es war das beste Ergebnis des Emmerichers beim Italien-GP, gleich gut wie 2013 mit Sauber.





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3