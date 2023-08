Lewis Hamilton (Mercedes): «Ich suche keine Rache»

​Mercedes hat am 31. August bestätigt: Lewis Hamilton und George Russell fahren auch 2024 und 2025 unter dem guten Stern. Hamilton in Monza: «Für mich war immer klar, dass ich weitermachen werde.»

Endlich ist bestätigt, was als offenes Geheimnis galt: Mercedes fährt auch 2024 und 2025 mit den beiden Engländern Lewis Hamilton und George Russell.

In Monza grinst Hamilton nach der ersten Frage über die Vertragsverlängerung: «Ihr werdet mich also noch eine Weile ertragen müssen! Nein, ernsthaft – ich könnte nicht glücklicher sein. Für mich gab es nie einen Zweifel, dass ich mit jener Mercedes-Familie weitermachen will, zu der ich gehöre, seit ich 13 Jahre alt war.»

«Ich sehe meine Formel-1-Karriere als unvollständig ohne weitere Siege und WM-Titel. Die letzten eineinhalb Jahre waren schwierig, aber ich bin sehr stolz darauf, wie meine Mannschaft damit umgeht. Jeder hat im Leben gute Zeiten und schlechte Zeiten, und jeder GP-Fan weiss, wie kompliziert dieser Sport ist. Aber wir beissen uns durch.»

«Ich muss wohl keinem erklären, was mein grosses Ziel für 2024 und 2025 ist – wir wollen wieder dorthin, wo wir hingehören, an die Spitze. Ich glaube, dass ich als Fahrer immer noch dazulernen und besser werden kann. Perfektion gibt es in der Formel 1 nicht, aber ich möchte ihr so nahe als möglich kommen. Ich glaube fest an dieses Team und weiss, dass wir wieder nach vorne kommen können.»

Hand aufs Herz: Hat die Vertragsverländerung auch damit zu tun, dass Lewis in Abu Dhabi 2021 gegen Max Verstappen knapp und überaus kontrovers am Titel vorbeigeschrammt ist?



Lewis: «Nein, das ist es nicht. Ich such keine Rache oder Vergeltung oder Erlösung. Ich ticke ich nicht. Was hinter mir liegt, kann ich nicht ändern, also ist es sinnlos, darüber zu brüten.»



103 Grands Prix hat Lewis Hamilton gewonnen, mehr als jeder andere Formel-1-Fahrer. Aber seit Anfang Dezember 2021 wartet der Brite auf einen neuen Sieg, erstmals überhaupt in seiner Karriere als Autorennfahrer konnte der Engländer in zwanzig Jahren kein einziges Rennen gewinnen.



In Monza hat der 38-jährige Engländer fünf Mal gewinnen können, ein Mal mit McLaren (2012), vier Mal mit Mercedes (2014 und 2015 sowie 2017 und 2018).



«Ich habe Italien immer gemocht, schon als Teenager und Kartfahrer. Noch heute liebe ich Pasta und Gelato, und die Rennleidenschaft der Italiener ist einzigartig, ganz besonders in Monza.»



«Seit ich Formel-1-Fahrer bin, hat sich die Stimmung unter den Fans hier mir gegenüber komplett geändert. Zu Beginn war ich für viele Tifosi so etwas wie ein Feindbild. Ich trug auf dem Weg zur Rennstrecke jahrelang keine Team-Bekleidung, um möglichst anonym zu bleiben. Aber heute spüre ich viel Hochachtung der Fans, ich fühle mich in Monza willkommen.»





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3