Fernando Alonso: «Das sind unsere grössten Gegner»

Der zweifache Formel-1-Weltmeister und Aston Martin-Routinier Fernando Alonso glaubt, dass zwei Rennställe auf dem schnellen Autodromo Nazionale di Monza besonders gut unterwegs sein werden.

Für Fernando Alonso verlief das Rennen auf dem Circuit Zandvoort ganz nach Wunsch. Der Spanier aus dem Aston Martin Team kreuzte die Ziellinie als Zweiter hinter Sieger Max Verstappen und erklärte am Funk, dass der erste GP-Triumph in Grün in greifbarer Nähe sei.

Darauf angesprochen erklärte der zweifache Weltmeister im Fahrerlager von Monza: «Wenn ich am Funk spreche, dann denke ich nicht daran, dass die ganze Welt zuhört. Ich habe das Gefühl, nur mit meinem Ingenieur zu sprechen und sage dann, was ich denke.»

Ihm sei es lieber, wenn die Konversationen am Funk privat bleiben würden, fügte Alonso an. Vom Siegen wollte er in Monza nicht sprechen. Stattdessen offenbarte er, von welchen Teams er starke Auftritte im Königlichen Park erwartet: «Ich denke, zwei Teams in unserer Reichweite werden hier besonders stark sein.»

«Einerseits ist das Williams, denn sie haben die ganze bisherige Saison hindurch einen guten Top-Speed gezeigt. Andererseits ist das Ferrari. Wie in Kanada, werden sie auf diesen langen Geraden und kurzen Kurven und Schikanen super-schnell sein. Diese beiden Teams sind wohl unsere grössten Gegner hier. Und ich denke, sie können auch um Podestplätze kämpfen», prophezeite der 32-fache GP-Sieger daraufhin.

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3