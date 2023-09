Lando Norris: «Stehe immer wie ein Idiot da»

McLaren-Star Lando Norris hatte während des Rennens in Zandvoort eine lebhafte Diskussion mit seinem Renningenieur, in der er klare Worte fand, um seinen Missmut auszudrücken. Rückblickend übt er sich in Selbstkritik.

Die ersten Runden des jüngsten GP in Zandvoort fielen wegen des einsetzenden Regenschauers hektisch aus. Während viele Fahrer gleich an die Box abbogen, um sich die Intermediate-Reifen geben zu lassen, wollte McLaren Lando Norris vorerst auf den Slicks auf der Bahn lassen. Seinem Ärger darüber machte der Brite mit deutlichen Worten Luft.

«Bist du dumm?», fragte er an einem Punkt der Diskussion am Funk, und nach drei Runden durfte er endlich an die Box. Doch da war er bereits von Position 3 auf den vorletzten Platz zurückgefallen. Nach dem Rennen wollte er sich nicht dazu äussern. Wenige Tage später übte er sich im Fahrerlager von Monza aber in Selbstkritik.

«Wir haben darüber gesprochen und uns das Ganze angeschaut. Und ich stehe immer wie ein Idiot da, und ihr wisst, dass ich das nie so meinen würde. Wir haben einen Fehler bei unserer Strategie gemacht. Und da kochen die Emotionen dann halt hoch. Ich habe neulich schon gesagt, dass ich mich am Funk immer anhöre, als würde ich weinen und jammern», erklärte Norris.

«Ich weiss nicht, warum das so ist und ich hasse es. Ich habe im Auto immer das Gefühl, dass ich entspannt bin, aber wenn ich mir danach den Funk anhöre, ist das Gegenteil der Fall», fügte der 23-Jährige an. «Das Team weiss, wie ich arbeite und wie ich diese Dinge meine. Aber ich will nichts leugnen. Ich glaube, ich war einfach ein bisschen Frustriert. und wenn man unter Druck steht, dann klingt man nicht so entspannt. Aber das bin ich grösstenteils», erklärte er wenig später auf Nachfrage.

Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3