Pierre Gasly: «Das wird für Max Verstappen schwierig»

​Vor drei Jahren gewann der Franzose Pierre Gasly mit AlphaTauri sensationell den Grossen Preis von Italien in Monza. Heute sagt er: «Ich glaube, ein Sieg in Monza wird für Max Verstappen schwierig.»

2020 flossen auf dem Siegerpodest von Monza Tränen: Pierre Gasly gewann mit AlphaTauri überraschend den Traditions-GP von Italien. Drei Jahre später ist der Franzose in bester Laune in die Lombardei gekommen – er hat beim vergangenen WM-Lauf in Zandvoort für Alpine einen tollen dritten Platz errungen, seine erste Podestplatzierung seit Baku 2021.

Der 27-jährige Gasly, derzeit WM-Zehnter, war bei Red Bull Racing Stallgefährte von Max Verstappen und weiss genau, wie der Niederländer tickt. Verstappen hat in Zandvoort seinen neunten Grand Prix in Folge gewonnen, aber gemäss Gasly ist die Fortsetzung dieser Serie in Monza nicht gegeben.

Gasly beteuert: «Das wird für Max Verstappen schwierig. Denn Monza ist eine ganz andere Rennstrecke als die Pisten bislang, du fährst mit ganz flach gestellten Flügeln. Und in Kurve 1 hinein gibt es immer wieder Zwischenfälle. Ich würde mich sehr wundern, wenn Max hier dem Feld um dreissig Sekunden davoneilt.»

Pierre lobt: «Max fährt in diesem Jahr nicht nur mit enormem Speed, sondern auch mit bewundernswerter Reife. Ich finde es verblüffend, wie wenig Fehler er macht. Ganz besonders am GP-Wochenende von Zandvoort auf tückischer Bahn war es so leicht, sich einen Patzer zu erlauben.»



«In den Niederlanden gab es Phasen, in welchen er dem Feld nicht so davongefahren ist wie bei anderen Rennen. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass er nur genau so schnell gefahren ist, wie es in jener Situation notwendig war. Er weiss, dass er schneller als die Anderen ist. Aber er weiss auch, dass er keine unnötigen Risiken eingehen muss. Er muss gar nicht alles aus dem Wagen und aus sich selber herausholen.»



«Bei Red Bull Racing stimmt derzeit alles. Alle Puzzle-Teile liegen am richtigen Ort, um eine solche Siegesserie zu zeigen. Mir kommt es vor wie beim Kochen: Wenn alle Zutaten für eine leckere Pizza tadellos sind und du beim Backen alles richtig machst, dann kommt eben eine feine Mahlzeit heraus. Wenn du verdorbene Tomaten verwendest, dann klappt das nicht. Alle bei RBR arbeiten auf Top-Niveau, also sind auch die Leistungen top.»



«Es ist ja nicht nur der Fahrer. Auch die Mechaniker tragen zu den Siegen bei, mit den regelmässig besten Reifenwechseln, dazu kommt vom Kommandostand in der Regel eine makellose Strategie. Und Max hat mit all den Siegen unwahrscheinlich viel Selbstvertrauen aufgebaut.»





Niederlande-GP, Circuit Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:24:04,411 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +3,774 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,058

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,068

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +12,541

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,209

07. Lando Norris (GB), McLaren, +13,232

08. Alex Albon (T), Williams, +15,155

09. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +16,580

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,346

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,087

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +20,840

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +26,147

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +26,410

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +27,388

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,893

17. George Russell (GB), Mercedes, +55,754

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Crash

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Unterboden beschädigt

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen inkl. 3 von 6 Sprintrennen)

Fahrer

01. Verstappen 339 Punkte

02. Pérez 201

03. Alonso 168

04. Hamilton 156

05. Sainz 102

06. Leclerc 99

07. Russell 99

08. Norris 75

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 15

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

21. Ricciardo 0

22. Lawson 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 540 Punkte

02. Mercedes 255

03. Aston Martin 215

04. Ferrari 201

05. McLaren 111

06. Alpine 73

07. Williams 15

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 3