Charles Leclerc: Vertragsverhandlungen beginnen jetzt

Charles Leclerc betonte in Monza, dass er sich keine Sorgen um seinen Ferrari-Vertrag macht. Teamchef Fred Vasseur bestätigt, dass er mit dem Monegassen nun über die Zeit nach der Saison 2024 sprechen wird.

Das Ferrari-Team konzentriert sich derzeit ganz darauf, einen Weg zurück an die Spitze des Formel-1-Feldes zu finden. Die Ergebnisse in diesem Jahr fielen bisher grösstenteils enttäuschend aus. Nach 13 Rennwochenenden belegt die Scuderia aus Maranello denn auch nur den vierten Platz in der WM-Wertung der Teams.

Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung von Zugpferd Charles Leclerc stehen deshalb nicht zuoberst auf der Prioritätenliste, wie der Monegasse selbst erklärte. «Derzeit sind wir in einer schwierigen Situation mit dem Team und das Wichtigste ist nun, dass wir uns auf die Arbeit am Fahrzeug konzentrieren», stellte er klar.

«Aber natürlich würde ich liebend gerne einen WM-Titel mit Ferrari gewinnen und ich mache mir nicht allzu grosse Sorgen darüber, wann wir die Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufnehmen werden», fügte der 25-Jährige an. Sein aktuelles Abkommen läuft denn auch erst nach der nächsten Saison aus.

Dennoch hat Teamchef Fred Vasseur gegenüber der Zeitung «La Repubblica» betont: «Wir beginnen nun über die Vertragsverlängerung von Charles zu sprechen. Er gehört zum Team und wir müssen ihm das bestmögliche Auto zur Verfügung stellen, damit er das Beste aus seinen Fähigkeiten machen kann.»

