Monza-GP im Fernsehen: Pole so wichtig wie in Monaco!

​Am 2. September geht es um die Startaufstellung für den Italien-GP 2023. Verblüffend: Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs Monza ist die Pole-Position so wichtig wie auf dem engen Stadtkurs von Monte Carlo.

Vor dem Abschlusstraining zum Grossen Preis von Italien in Monza zeigt ein Blick auf die letzten dreizehn Jahre Verblüffendes. In Italien hat der Fahrer von der Pole-Position acht Mal gewonnen. In den Strassen von Monte Carlo fuhr der Mann von Pole in der gleichen Zeitspanne ebenso oft zum Sieg.

Obschon die Tempi in Monte Carlo niedrig, in Monza aber sehr hoch sind: Überholen ist im Parco di Monza knifflig, weil der Verfolger mit Luftturbulenzen zu kämpfen hat und das Reifen-Management schwierig ist.

Wer sich dieses Mal die Pole-Position schnappt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Sendetermine von ORF, Sky und SRF zusammengefasst.





Italien-GP im Fernsehen

Samstag, 2. September

10.20 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: David Coulthard in Frankreich 2000

10.30 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2023

12.00 Uhr: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash!

12.15 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 Uhr: ORF 1– Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Uhr: Drittes Training

15.15 Uhr: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Niederlande 2023

15.30 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.45 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

15.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.55 Uhr: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Uhr: Qualifying

17.00 Uhr: ORF 1 – Qualifying Analyse

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

20.00 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.00 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

23.30 Uhr: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 3. September

09.15 Uhr: Sky Sport F1 – Cockpit? Nur gegen Cash!

11.10 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

11.40 Uhr: Sky Sport F1 – Greatest Races: Niki Lauda in Estoril 1984

13.30 Uhr: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Italien-GP

13.40 Uhr: ORF 1 – Formel-1-News

14.25 Uhr: ORF 1 – Vorberichte zum Italien-GP

14.35 Uhr: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Italien-GP

14.30 Uhr: SRF info – Beginn Berichterstattung Italien-GP

14.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Italien-GP

15.00 Uhr: Grosser Preis von Italien

16.45 Uhr: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

16.55 Uhr: ORF 1 – Motorhome

17.30 Uhr: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Uhr: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Uhr: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft … (Mick Schumacher)

19.00 Uhr: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung