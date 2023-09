Fernando Alonso zu Red Bull Racing: «Unfehlbar»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso nutzte die Chance, um in Monza ein Loblied auf die Konkurrenz zu singen. Der zweifache Weltmeister erklärte: «Max Verstappen und Red Bull Racing sind herausragend.»

Dass Fernando Alonso nach dem zweiten Platz von Zandvoort am Funk erklärte, er sei nahe am Sieg dran gewesen, war auch beim Auftakt des Rennwochenendes in Monza ein Thema. Der zweifache Weltmeister sprach aber auch von einem unfehlbaren Gegner, und meinte damit Max Verstappen und sein Red Bull Racing Team.

«Max ist wie der Red Bull Racing-Renner herausragend. In diesem Jahr sind sie in jeder Hinsicht überragend», erklärte der Spanier mit Blick auf die Weltmeister-Mannschaft. «Wir kämpfen gegen einen unfehlbaren Max im Red Bull Racing-Auto, und manchmal sind wir zwar nah dran, aber es braucht noch ein kleines Bisschen mehr Leistung und auch etwas mehr Glück, um ihn zu schlagen.»

«Red Bull Racing hat das schnellste Auto, sie schonen die Reifen besser als alle anderen, sie haben die besten Starts und die schnellsten Reifenwechsel. Sie sind in jedem erdenklichen Bereich besser als der Rest des Feldes. Sie haben auch den besten Top-Speed und die beste Performance in den langsameren Passagen. Es gibt nicht einen einzigen Aspekt, in dem die Konkurrenz an das Auto von Red Bull Racing herankommen kann», zählte Alonso auf.

Und der 32-fache GP-Sieger betonte: «Und mit Max verhält es sich ähnlich. Er ist der Beste im Qualifying und der Beste im Rennen. Und er ist auch der Beste bei den Boxenstopps. Red Bull Racing wechselt die Reifen schneller als jedes andere Team, und das liegt natürlich auch an der guten Arbeit der Mechaniker. Aber auch als Fahrer trägst du dazu bei, und Max macht etwa bei der Positionierung des Autos keine Fehler. Er leistet sich keine Schnitzer und deshalb ist diese Kombination Verstappen und Red Bull Racing auch so unglaublich und in der Lage, Rekorde zu brechen.»

1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,657 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,046 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,177

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,309

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,532

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,557

07. Lando Norris (GB), McLaren, +0,584

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,612

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,614

10. Alex Albon (T), Williams, +0,787

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,789

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,004

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,176

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,295

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,410

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,433

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +1,483

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,560

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,575