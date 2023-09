Weltmeister Max Verstappen in Monza: Strafe, nur 5.

​Noch läuft es nicht nach Wunsch bei Weltmeister Max Verstappen: Keine freie Runde in Monza, nur Fünftschnellster, dazu gab es nach dem Training dicke Post von den FIA-Regelhütern – zu schnell in der Boxengasse.

Oft gilt in dieser Formel-1-Saison: Max Verstappen ist einfach zu schnell für seine Gegner. Auch in Monza in zweiten Training ist der Niederländer zu schnell gewesen – allerdings nur in der Boxengasse. 84,8 km/h statt der erlaubten 80 Sachen, das ergab ein Knöllchen von 500 Euro.

Immer wieder fragen Leser: Wer bezahlt eigentlich? Bei den meisten Rennställen gilt – handelte es sich um einen Fehler des Piloten (Tempo-Limiter zu spät gedrückt), so muss er blechen. Handelt es sich um ein technisches Problem, muss das Team zahlen.

Verstappen beklagte sich während des zweiten freien Trainings mehrfach über den dichten Verkehr. Er wurde auf seiner besten Runde so übel aufgehalten, dass er bei seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase nachfragte, ob er noch einen Versuch fahren können.

Nein, das sah das Programm nicht vor.



Max sagt: «Schade, es lief eigentlich so gut, aber ich fand keine freie Runde. Und ich hätte gerne einen zweiten Quali-Versuch gefahren, um ein besseres Gefühl für den Wagen mit wenig Sprit an Bord zu erhalten.»



«Wir haben noch Einiges an Arbeit vor uns, aber Sorgen mache ich mir nicht. Wir werden uns nun die ganzen Daten ansehen und dann entscheiden, wie wir am Samstag weiter vorgehen.»



«Wir haben mit verschiedenen Flügeleinstellungen experimentiert, und die Balance zwischen Speed in den Kurven und auf den Geraden ist noch nicht ideal. Zudem wurde ich aufgehalten.»



Sergio Pérez rutschte zum Schluss des Trainings in der Parabolica aus, aber der Mexikaner findet: «Das war einer der besten Freitage, bis auf den Fehler zum Schluss lief alles glatt. Das Auto liegt sehr gut, und ich fühle mich im Auto wohl.»



Und was war beim Unfall? Pérez: «Ich war einen Hauch zu schnell und rutschte untersteuernd von der Bahn. Zum Glück ist das Auto fast unbeschädigt, und wir haben kaum Zeit verloren.»





2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,355 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,019

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,185

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,190

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,276

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,361

07. Alex Albon (T), Williams, +0,624

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,716

09. George Russell (GB), Mercedes, +0,821

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,936

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,219

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,240

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,296

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,341

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,361

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,400

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,428

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,991

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit





1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,657 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,046 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,177

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,309

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,532

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,557

07. Lando Norris (GB), McLaren, +0,584

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,612

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,614

10. Alex Albon (T), Williams, +0,787

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,789

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,004

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,176

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,295

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,410

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,433

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +1,483

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,560

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,575