F1-Vertrag: Martin Brundle widerspricht Hamilton

Lewis Hamilton hat nach der Bestätigung seiner Vertragsverlängerung in Monza klargestellt, dass sein Verbleib im Sport nichts mit dem verlorenen Titelkampf von 2021 zu tun hat. Martin Brundle bezweifelt das.

Am 31. August hat das Mercedes-Team bestätigt, was bereits nach dem Monaco-Wochenende angekündigt wurde: Der Vertrag von Lewis Hamilton wurde über 2023 hinaus um zwei Jahre verlängert. Auch das Abkommen von George Russell wurde bis Ende 2025 erweitert. Geredet wurde aber vor allem über den Verbleib des siebenfachen Weltmeisters, dessen GP-Zukunft schon mehrfach in Frage gestellt wurde.

Die Frage, ob der 38-jährige Brite seinen Rücktritt aus der Formel 1 beschlossen hätte, wäre der enge WM-Fight von 2021 zu seinen Gunsten ausgegangen, kam bei den Diskussionen schnell auf. Und Hamilton beteuerte: Er suche keine Rache, Vergeltung oder Erlösung nach dem Ausgang des WM-Finales, das grosse Wellen warf.

«So ticke ich nicht. Was hinter mir liegt, kann ich nicht ändern, also ist es sinnlos, wenn ich mir darüber den Kopf zerbreche», beteuerte der 103-fache GP-Sieger. Doch Martin Brundle zweifelt an den Worten des Mercedes-Stars. Der ehemalige GP-Star und heutige «Sky Sports F1»-Experte erklärte: «Ich glaube sehr wohl, dass ihn das antreibt.»

«Es gibt viele, die glauben, dass er dem Sport den Rücken gekehrt hätte, wenn er 2021 in Abu Dhabi den achten WM-Titel gewonnen hätte. Ich denke deshalb, dass es ein echter Anreiz für ihn ist, acht oder mehr WM-Titel einzufahren», ist der 64-jährige Brite überzeugt.

2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,355 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,019

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,185

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,190

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,276

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,361

07. Alex Albon (T), Williams, +0,624

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,716

09. George Russell (GB), Mercedes, +0,821

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,936

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,219

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,240

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,296

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,341

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,361

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,400

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,428

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,991

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit







1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,657 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,046 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,177

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,309

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,532

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,557

07. Lando Norris (GB), McLaren, +0,584

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,612

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,614

10. Alex Albon (T), Williams, +0,787

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,789

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,004

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,176

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,295

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,410

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,433

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +1,483

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,560

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,575