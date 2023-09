Carlos Sainz (Ferrari/1.): «Monza liegt uns besser»

​An seinem 29. Geburtstag hat sich der Spanier Carlos Sainz in Monza die Bestzeit gegönnt. Das ist ermutigend, auch wenn es keine WM-Punkte bringt. Die Tifosi glauben fest an eine Pole-Position von Ferrari.

Vor einem Jahr entzückte Charles Leclerc die Tifosi in Monza: Pole-Position für Ferrari. Davon träumt auch Carlos Sainz, der an diesem 1. September 29 Jahre alt geworden ist. Der Madrilene war im zweiten freien Training zum Grossen Preis von Italien der schnellste Mann, knapp vor seinem früheren Stallgefährten Lando Norris (McLaren).

Ferrari war in diesem Jahr im Quali-Trimm einige Male markant flotter unterwegs als später im Rennen. Charles Leclerc konnte in Baku und Belgien die Pole erringen, aber der Sieg ging später dennoch an Red Bull Racing.

Carlos Sainz gibt sich kämpferisch: «Das war ein guter Freitag für unser Team. Wir scheinen an diesem Wochenende guten Speed zu haben. So wie es aussieht, passt die Monza-Rennbahn besser zum Auto als eine Woche vorher Zandvoort.»

«Aber wir wissen auch: Das war erst Freitag. Morgen wird kein Spaziergang im Park. Ich gehe davon aus, dass wir im Qualifying ein halbes Dutzend Autos innerhalb weniger Zehntelsekunden erleben.»



«Wir werden versuchen, noch mehr Tempo aus dem Wagen zu holen. Vor allem in den Dauerläufen müssen wir zulegen, wenn wir am Sonntag ein schönes Ergebnis für unsere Tifosi einfahren wollen.»





2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,355 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,019

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,185

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,190

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,276

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,361

07. Alex Albon (T), Williams, +0,624

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,716

09. George Russell (GB), Mercedes, +0,821

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,936

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,219

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,240

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,296

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,341

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,361

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,400

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,428

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,991

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit





1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,657 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,046 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,177

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,309

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,532

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,557

07. Lando Norris (GB), McLaren, +0,584

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,612

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,614

10. Alex Albon (T), Williams, +0,787

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,789

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,004

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,176

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,295

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,410

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,433

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +1,483

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,560

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,575