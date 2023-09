Max Verstappen: «Startplatz 2 ist kein Schock»

​Formel-1-Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen wird beim Traditions-GP von Italien in Monza aus der ersten Startreihe starten: Nur Carlos Sainz war knapp schneller. Max: «Damit habe ich gerechnet.»

Ganze 13 Tausendstelsekunden fehlten Red Bull Racing-Star Max Verstappen zur zweiten Pole-Position zum Italien-GP im Highspeed-Tempel Monza nach 2021. Der Niederländer musste sich seinem früheren Toro Rosso-Stallgefährten Sainz beugen, aber mit Startplatz 2 besitzt er eine solide Ausgangslage – Überholen ist in Monza dank des verstellbaren Heckflügels DRS (drag reduction system) kein Problem.

Bei aller Freude der Tifosi: Ferrari war in diesem Jahr einige Male schon schneller als Red Bull Racing, im Rennen jedoch war dann gegen RBR nichts zu machen.

Der 25-jährige Verstappen ist nach seinem Abschlusstraining im königlichen Park sichtlich gelassen: «Wenn es in einer Quali so eng zugeht wie hier in Monza, dann muss man auch darauf gefasst sein, eben nicht ganz vorne zu sehen.»

«Ich hatte in den freien Trainings gesehen, dass es gegen Ferrari ganz knapp werden würde. Der Beginn des Wochenendes war nicht einfach, am Freitagnachmittag war ich mit der Fahrzeugbalance nicht zufrieden. Das war heute anders.»



«Es gibt nichts, worüber ich mich beklagen sollte. Wir hatten so viele tolle Qualifyings, da werde ich nicht zu jammern beginnen, wenn ich Zweitschnellster bin.»



«Wir haben unsere Haut so teuer verkauft wie möglich, und es hat nicht geklappt. Es war ein toller Wettbewerb, und wir haben vor einem tollen Publikum Ferrari herausgefordert, das geht für mich alles in Ordnung.»



«Ferrari hat einen sehr effizienten Heckflügel für diese Highspeed-Bahn hier, da haben sie einen sehr guten Job gemacht. Von daher ahnte ich, was auf uns zukommen würde – Startplatz 2 ist kein Schock für mich.»



«Es war für uns nicht leicht, die richtige Balance zu finden zwischen Abtrieb und Windschlüpfigkeit. Ich war mit meiner Runde zufrieden, ich hätte mich mehr herausholen können.»



«Wichtiger für mich ist: Wir haben ein Auto, das im Dauerlauf stark ist. Daher sehe ich dem Rennen ganz entspannt entgegen. Wir hatten übers ganze Jahr in den Grands Prix ein schnelleres Auto als Ferrari, und ich gehe davon aus, dass dies auch hier so sein wird.»





Qualifying, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:20,294 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20,307

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:20,361

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:20,671

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:20,688

06. Alex Albon (T), Williams, 1:20,760

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:20,785

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:20,820

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:20,979

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:21,417

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:21,594

12. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:21,758

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:21,776

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:21,940

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:21,944

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:22,390

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:22,545

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,548

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:22,592

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:22,860